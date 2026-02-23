Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad

Jagoba Arrasate seguirá siendo el entrenador del Mallorca este sábado ante la Real Sociedad. A pesar de que el técnico atraviesa sus peores horas desde que llegó al banquillo bermellón, tal y como admitió él mismo en la rueda de prensa posterior a la derrota ante el Celta (2-0), Pablo Ortells le mantendrá para el choque de este fin de semana en Son Moix ante los txuriurdines, salvo sorpresa.

El ambiente que existe en el mallorquinismo es de crispación máxima. Tras el encuentro ante los de Giráldez, las redes se inundaron de mensajes de aficionados reclamando un relevo en el banquillo. Pero el perfil conservador e inmovilista de Ortells, además de su confianza en el vizcaíno, hacen que, por el momento, Arrasate continúe dirigiendo al Mallorca al menos una jornada más. El director deportivo ratificó al de Berriatua en la previa del duelo ante los gallegos en los micrófonos de DAZN y, previsiblemente, no hará ningún movimiento para el partido ante los de Matarazzo.

El choque de este fin de semana ante los donostiarras, en el que el presidente Andy Kohlberg estará presente en el palco, se presenta como la enésima cita fundamental para los bermellones y el técnico, que a cada semana que transcurre parece que puede jugarse su puesto en función del resultado del partido. La de este sábado ante la Real Sociedad puede dictar sentencia en caso de derrota, pero al menos esta semana no se prevé ningún movimiento en Son Moix en clave entrenador. El club seguirá confiando en Arrasate para revertir la situación más dramática que vive el conjunto balear desde que regresó a Primera en 2021, inmerso en el descenso por segunda semana consecutiva y con tan solo siete puntos de los últimos 27 posibles.