Opinión | La permanencia del Mallorca también pasa por Alfonso Díaz

Arrasate y Ortells centran todas las miradas del Mallorca. Son los máximos responsables deportivos y nadie lo duda. Pero Alfonso Díaz tiene un papel importantísimo que no debe pasar desapercibido hasta final de temporada: mantener a la afición unida y volcada con el equipo, a pesar de estar en descenso. Es muy difícil porque este es precisamente el talón de Aquiles del CEO de Negocio de la entidad: enganchar al seguidor bermellón. Tiene un gran reto por delante.

Partido vital

Los jugadores, el cuerpo técnico y la dirección deportiva deben ser los principales protagonistas que den argumentos a la afición para acudir a Son Moix. Aunque no los únicos. La derrota contra el Celta es reciente y marcará toda la semana, no solo por perder, sino también por las formas en el juego desplegado con un solo disparo en 90 minutos. Si puntúas salvas el planteamiento y, si pierdes, es imposible hacerlo. Pasar página es difícil y necesario porque este sábado juegan un partido vital contra la Real Sociedad a las 18:30 horas en Son Moix. Con una victoria pueden salir del descenso.

La asignatura pendiente de Alfonso Díaz es que la asistencia en el estadio crezca. Con sus políticas ha conseguido el récord de abonados de la entidad, que es un gran éxito, pero muchos de ellos se ausentan con mucha asiduidad de las gradas. Lógicamente, lo visto en los encuentros manda sobre la presencia de los seguidores, pero todo lo que se hacía unos años atrás con campañas animando y reivindicando su sentimiento han dejado de ser habituales y la afición, poco a poco, desconecta más de lo que debería. Esta es una razón directa. Y la indirecta es el enfado que suscita la evolución de todos los clubes de fútbol hacia un modelo empresarial que deje de depender exclusivamente del rendimiento deportivo. Y cuesta reconocerlo cuando amas un sentimiento.

Amor por un sentimiento

El CEO de Negocio debe mantener un segundo plano muy activo. Tiene mucho que decir para que el Mallorca pelee por la salvación. En este sentido, su trabajo puede caer en saco roto porque solo tiene influencia hasta que el colegiado arranque el partido. Todo lo demás escapa de su control.

Los que este lunes tienen claro que el sábado acudirán a Son Moix es por una razón muy concreta: amor por un sentimiento que está por encima de cualquier jugador, entrenador y directivo. Justamente a esto debe apelar el club para que el estadio muestre el mejor aspecto posible. Y eso es muy difícil porque el cansancio y hartazgo de muchos seguidores sigue creciendo este curso.

El club acumula demasiados errores en diferentes parcelas en los últimos años. Es una evidencia que a nadie le pilla de sorpresa porque esta situación es la consecuencia de los fallos. Nadie puede revertirlos de golpe con una decisión. La única forma para salir a flote es desde la unidad porque el partido comienza a disputarse antes de que pite el árbitro. Allí tiene Alfonso Díaz su responsabilidad.