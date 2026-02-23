Opinión | El Mallorca, rumbo al abismo

Hablar de una derrota merecida en fútbol nunca es sencillo. A veces gana quien menos propone: equipos que apenas tienen el balón, generan pocas ocasiones, sobreviven gracias a su portero o se benefician de decisiones arbitrales. Pero lo de Balaídos no admitía matices. El triunfo solo podía caer del lado del Celta de Giráldez, porque fue el único equipo que salió con la intención real de llevarse los tres puntos.

El Mallorca de Arrasate, desde el minuto uno, se limitó a esperar. Su plan era resistir, mantener la portería a cero, un objetivo que ni siquiera suele cumplirse durante los primeros 45 minutos. Ayer sí se logró, pero sin ofrecer absolutamente nada a cambio. Nada de juego, nada de ambición, nada de nadie. El equipo terminó un partido de 96 minutos con un único remate, y ni siquiera entre los tres palos. Decir que jugó con dos delanteros es casi una ficción: Muriqi, segundo máximo goleador del campeonato, no dispuso de un solo balón para rematar; y Virgili pasó completamente inadvertido. En la creación, Darder y Samu tampoco aparecieron.

El Celta, en cambio, maduró el encuentro con paciencia y encontró la llave en los cambios. La entrada de Aspas y Borja Iglesias transformó al equipo y terminó por derribar el muro mallorquín. Los relevos de Arrasate —Pablo Torre, Mateo Joseph y Mojica— no aportaron absolutamente nada.

A estas alturas, la pregunta es inevitable: ¿sabe Arrasate cómo reconducir esta situación? La sensación es que no encuentra las claves para activar a una plantilla que parece bloqueada. Habrá que ver qué decisiones se toman, pero el rumbo actual apunta de manera preocupante hacia el abismo del descenso.