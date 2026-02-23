Opinión | El camarote de los hermanos Marx

El Mallorca es un equipo en el que los jugadores consideran agotado el discurso de su entrenador; el entrenador ya no sabe qué probar para que el equipo funcione; hubo un díscolo que montó un lío considerable y acabó marchándose; hay jugadores cuyo rendimiento es nulo y su nivel ha bajado tantos enteros que no se sabe si es porque no dan más de sí o porque no quieren dar más de sí; el público está harto y se manifiesta, en el estadio y en las redes sociales; la dirección deportiva fracasa en su intento por reforzar al equipo; el entrenador, al que le han traído dos jugadores nuevos, no cuenta con ellos; hay uno que aún no ha debutado en seis partidos y el otro ha jugado 45 minutos en tres partidos; los medios de comunicación atizan y ese club parece que nadie siente ni padece.

El Mallorca cae en Vigo sin tirar a portería, concediendo un penalty absurdo y dejándose llevar al final con el 2-0.

Y mientras, el Oviedo empata, el Rayo Vallecano también, el Sevilla gana, y así va pasando la segunda vuelta.

Los cambios en la alineación no sé si tenían razón de ser, y los cambios desde el banquillo no aportan nada.

Da la sensación de que a Arrasate se le ha agotado el discurso, ese que dice que tenemos que mejorar el aspecto defensivo, tenemos que ser más competitivos, tenemos que mejorar la eficacia en el área contraria, tenemos, tenemos y tenemos. Y no tenemos nada.