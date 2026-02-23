El Mallorca despide a Jagoba Arrasate

El Mallorca ha despedido a Jagoba Arrasate. En un giro inesperado de los acontecimientos en la tarde de este lunes, el club ha anunciado a las 21:50 horas la destitución del entrenador de Berriatua, víctima de los malos resultados que mantienen al equipo bermellón en puestos de descenso a Segunda División. La nefasta racha de tres derrotas seguidas, unida a la bochornosa imagen mostrada el domingo en Vigo (2-0), ha sido la gota que ha colmado el vaso para que el director deportivo, Pablo Ortells, haya tomado la decisión.

"El RCD Mallorca da por finalizada la etapa de Jagoba Arrasate como entrenador del primer equipo. La decisión, adoptada tras un análisis de la situación deportiva, responde a la voluntad del club de abrir una nueva etapa con el objetivo de revertir la dinámica actual y afrontar con las máximas garantías los retos que restan de temporada.

El RCD Mallorca quiere agradecer públicamente el trabajo, la profesionalidad y la dedicación mostradas por Jagoba Arrasate y todo su staff técnico durante su periodo al frente del equipo. Su compromiso diario y su comportamiento ejemplar han estado siempre a la altura de lo que representa esta entidad. El club le desea la mayor de las suertes tanto a nivel personal como profesional en sus próximos proyectos", ha sido la nota del club.

Está por ver quién es el relevo del preparador ya que el Mallorca no está para perder mucho el tiempo. El sábado disputa un partido fundamental en Son Moix ante la Real Sociedad (18.30 horas), con la presencia del propietario Andy Kohlberg en el palco, que debe servir para aliviar a una afición crispada por la dinámica de juego y resultados del equipo.

Arrasate, que comparecerá ante los medios de comunicación este martes a las 12:30 horas en Son Moix, ha sido incapaz de sacar el jugo a una plantilla de jugadores que está rindiendo muy por debajo del nivel esperado en julio. No ha habido ni rastro del característico ADN de sus equipos, siempre incómodos para el rival, valientes a la hora de mirar hacia la portería rival y con una alta presión tras la pérdida de balón. El preparador no ha sabido dar con la tecla para que este grupo cumpliera sobre el césped, más allá de alguna excepción. El vizcaíno, que ha parecido que estaba perdido en sus últimos planteamientos y ruedas de prensa, no es el único culpable de esta preocupante situación, ni mucho menos, pero la cuerda en el fútbol se corta por el eslabón más débil.

Los futbolistas también deben ser señalados como responsables de que el equipo ahora ocupe puestos de descenso después de una primera vuelta y parte de la segunda decepcionantes en las que ha ocupado en diez jornadas de veintincinco una de las tres últimas posiciones -siete de ellas fueron hasta la jornada ocho-.

Ortells, que siempre ha mostrado un perfil conservador e inmovilista, y que el mismo domingo en Balaídos mostró su plena confianza en Arrasate en la previa del duelo, no ha estado a la altura en el mercado de verano ni el de invierno.

Noticias relacionadas

El director deportivo ha fallado a la hora de reforzar una plantilla que pedía a gritos aire fresco y en el que los fichajes, a excepción de Jan Virgili, no son ni titulares. Sin embargo, llama todavía más la atención que este enero, ya con los evidentes problemas defensivos del equipo, solo haya fichado a Kalumba y Luvumbo, dos jugadores ofensivos que no han contado para Arrasate. Ahora la pelota está en el tejado del club, que debe encontrarle sustituto lo antes posible.