Ya toca que el Mallorca gane fuera de casa

Empate ayer del Oviedo ante la Real Sociedad, al igual que el Rayo Vallecano frente al Betis. La jornada pasada, la práctica mayoría de los equipos inmersos en la pelea por evitar el descenso puntuaron, mientras que el Mallorca se quedó a cero. Y es algo que no puede repetir hoy ante el Celta (18:30 horas/DAZN).

Los de Jagoba Arrasate necesitan dar un golpe sobre la mesa a domicilio. Da igual cómo, pero deben espabilar ya o corren riesgo de separarse del grupo que le precede. Enfrente tendrán a un rival con media cabeza pensando en Europa y es algo que deben aprovechar.

Confiar en que este Mallorca vaya a realizar un buen papel a domicilio se advierte complicado, no hay que engañar a nadie. El papel de los bermellones cuando le toca jugar fuera de la isla es de película de serie B. Pero es que no le queda otra que superarse a sí mismo y llevarse el triunfo como sea de Balaídos. Hacerlo, más allá de que implique abandonar las posiciones de descenso, supondría una inyección de moral y una prueba de que la plantilla o el sistema táctico no son tan malos como se están empeñando en demostrar desde enero de 2025.

Y hablando de sistema, puede que en Vigo Arrasate decida cambiarlo. Porque más allá de los 24 puntos en Liga o los 16 goles de Muriqi, el imparable goteo de goles en contra es una losa que está llevando al equipo a desperdiciar al delantero más anotador en Primera tras Samuel Eto’o y el mejor en Liga tras Dani Güiza.

Cerrar la meta de Leo Román, del que todavía se espera mucho más de lo que ha ofrecido, es el primer objetivo que quiere lograr el de Berriatua. Y es por ello que durante toda la semana se ha practicado la defensa de cinco. La recuperación de Raíllo, cuyos problemas en la clavícula parecen haber quedado atrás, y las flaquezas de Maffeo y Mojica por fuera, podrían provocar colocar de nuevo tres centrales para intentar taponar la sangría de ocasiones y goles que llegan por fuera.

Si ocurre esta tarde, el sacrificado en el campo sería el extremo derecho, que sigue sin dueño al no haber jugadores específicos para ese puesto más allá de Asano, lesionado, y Llabrés, que apenas cuenta para Arrasate.

Por su parte, el Celta llega tras la victoria ante el PAOK, pero consciente de que tiene la vuelta el jueves y de que es una eliminatoria clave para ellos en la Europa League. Claudio Giráldez deberá manejar el desgaste de sus habituales titulares después del exigente duelo en el Toumba Stadium de Salónica, donde el VAR impidió que su equipo dejase resuelta la eliminatoria: el sistema de videoarbitraje anuló un gol por milímetros a Jutglà que pudo haber sido el 0-3 y, poco después, dio validez a la posición del sueco Jeremejeff en el 1-2.

Dos victorias en Balaídos en los últimos tres partidos

Dentro de los malos números habituales del Mallorca a domicilio en las últimas temporadas, Balaídos no es un estadio que le resulte especialmente hostil a los bermellones últimamente. De los tres últimos partidos disputados allí, el conjunto mallorquinista ha ganado dos, aunque cayó en el más reciente. Si se amplía la estadística, de los últimos siete encuentros solo ha perdido dos. El Mallorca espera prolongar su buen momento en Vigo y regresar a la isla con los tres puntos.