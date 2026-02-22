Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Primera División

La sorprendente valoración de Raíllo de la derrota del Mallorca en Vigo: “El equipo ha hecho un buen partido”

El capitán bermellón reduce su análisis a su acción sobre Borja: “El penalti es muy riguroso y determinante”

Raíllo protesta, junto a Antonio Sánchez, tras señalar el árbitor el penalti sobre Borja

Raíllo protesta, junto a Antonio Sánchez, tras señalar el árbitor el penalti sobre Borja / LaLiga

Sergi Fullana

Palma

Antonio Raíllo, capitán del Mallorca, ha reducido su análisis de la derrota en Vigo al penalti que él mismo cometió sobre Borja Iglesias en el minuto 83. “Esa acción es determinante, tengo que verla repetida. Mi sensación es que solo le pongo la mano en el pecho, él me está agarrando. Tiene que haber mucho más para pitar algo tan determinante”.

“Es una acción que a Muriqi se la hacen 200 veces en el área contraria. Es muy rigurosa”, ha añadido el cordobés, que ha destacado que el Mallorca firmó un encuentro más que aceptable: “El equipo ha hecho un buen partido, muy solidario y compacto a la hora de defender”.

El defensa ha insistido en que la clave del encuentro estuvo en la pena máxima, dejando claro que, a su entender, no era penalti: “Para mí no ha habido agarrón. Es una acción muy determinante y, a partir de ahí, te vuelcas en ataque y te hacen el segundo”.

A pesar de que los bermellones solo realizaron un disparo en todo el partido, el capitán del Mallorca ha asegurado que fueron a por los tres puntos. “El equipo siempre va a por la victoria. El 0-0 te hace tener opciones hasta el final y esa acción determina mucho el partido. En el minuto en el que era, lo decanta mucho a su favor”, ha concluido Raíllo.

