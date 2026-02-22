Fútbol
Opinió | S’ho han guanyat
Passen les jornades i el Mallorca de cada vegada juga més malament. A Balaídos, va estar més de vint minuts sense passar del mig camp i, quan ho va fer, la jugada —si es pot dir així— va acabar en no res. Ni la més mínima idea, ni cap intenció d’atacar... Quan els jugadors tenen una petita opció no saben què han de fer, llevat, és clar, d’enviar la pilota al cap de Muriqi. Aleshores, el kosovar, a més de no tenir cap possibilitat, es frustra, fa faltes i és amonestat.
En conclusió: un exercici d’impotència i de manca de recursos tècnics per acabar sempre cedint la pilota al contrari. Si no és d’una manera, és d’una altra: el Mallorca continua l’erràtica travessia per la temporada més penosa que es recorda firmant una altra derrota.
Tres punts més que deixa de sumar, i sense manera de revertir-ho, que el mantenen encallat entre les tres places que aboquen irremeiablement a la segona divisió. Qualsevol futboler que hagi vist el partit de Vigo només pot pensar una cosa: hi havia un equip que volia jugar a futbol —el Celta— i un altre que només intentava destruir, perquè no sabia construir res. En l’apartat d’oportunitats creades pels mallorquinistes, la plagueta està totalment en blanc. Possiblement hagi estat un dels pitjors partits de l’equip de Jagoba Arrasate. El tècnic basc ja no sap què ha de fer per treure rendiment a la plantilla i mantenir-la a la màxima categoria, un objectiu que hores d’ara és quasi impossible que es pugui assolir.
Jugant així, comença a ser una utopia pensar en la permanència. Qualsevol equip de Primera Divisió proposa més que el Mallorca, fins i tot el Llevant o l’Oviedo, que de moment són els companys del furgó de la coa. Pròxima estació: Son Moix, on arribarà la Reial Societat sense cap urgència i amb més futbol.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dani Rodríguez explica su salida del Mallorca: 'Mi etapa termina tras una reunión a cuatro
- El mensaje de los abonados del Mallorca: 'Que nos dejen en Primera, ya habrá tiempo de homenajes
- Alfonso Díaz gana la batalla a la plantilla del Mallorca por las primas
- El Mallorca se interesa por Chadi Riad
- Cyle Larin se cuela en el mercado de invierno del Mallorca
- El Mallorca cierra el fichaje de Zito Luvumbo, un delantero que no ha marcado ningún gol esta temporada
- Jagoba Arrasate, tras la derrota del Mallorca ante el Betis: 'Les hemos dado de comer con esas transiciones
- Las leyendas del Mallorca mandan un mensaje a los jugadores: 'Tienen que dar más