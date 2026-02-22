Jagoba Arrasate, tras la derrota ante el Celta: "Seguramente es mi peor momento como entrenador del Mallorca"

Jagoba Arrasate reconoce tras la derrota ante el Celta en Balaídos (2-0) que atraviesa su “peor momento” como entrenador del Mallorca: “Sí, seguramente sí. Porque estamos en descenso y quedan 13 partidos”, ha respondido el de Berriatua en rueda de prensa al ser preguntado por su situación.

El técnico bermellón ha señalado con dureza el pobre despliegue ofensivo del equipo, que tan solo ha tirado una vez, ninguna a puerta: “Hemos trabajado bien a nivel defensivo, han tenido alguna ocasión pero normalmente en casa suele tener mucho más volumen. Estoy muy descontento con el trabajo que hemos hecho con el balón. Hemos amenazado muy poco y en Primera División, para sacar un buen resultado, hay que hacer más en ataque”.

Sobre la acción del penalti que ha decidido el partido, ha sido contundente: “No lo es, Raíllo le pone la mano, Borja exagera y el árbitro pita”. A raíz de sus declaraciones sobre la pena máxima, el entrenador ha sido preguntado por la actuación del colegiado en general. “Nos hemos llevado un montón de tarjetas; la primera a Samu no es tarjeta y a Muriqi sí. A Muriqi le cosen a faltas, y como es muy grande se le pitan muy fácil y a él al revés”, ha contestado.

Insistiendo en el arbitraje, el vizcaíno ha perdido los nervios con un periodista cuando este le ha recordado una falta que ha hecho Muriqi cuando el kosovar ya tenía amarilla: “Claro, lo que nos faltaba ya, que le saque la segunda. Por protestar, protestamos todos. Y no quiero entrar en eso porque el Celta ha jugado mejor que nosotros”.

El Mallorca, con este resultado, sigue con su mala racha a domicilio, donde solo acumula cinco puntos: “Estamos preocupados porque el equipo fuera de casa sigue sin sumar y no lo podemos fiar todo a los partidos de casa. Tenemos que poner remedio a esto y afrontar la situación”.

El de Berriatua ha afirmado que esta derrota le ha dolido “especialmente” y ha remarcado la falta de amenaza de los bermellones ante el conjunto celeste: “Fuera de casa necesitamos este compromiso defensivo y que no te piten ese penalti por ejemplo. Pero sobre todo en ataque hacer más cosas. Necesitamos dar un paso al frente fuera de casa. Todos los partidos tienen que ser una oportunidad para poder sumar”.

Justo antes del partido, Pablo Ortells ha reiterado la confianza del club en la figura del entrenador. “Agradecer esas palabras pero lo que me fastidia es no poder corresponder eso”, ha comentado Arrasate sobre las palabras del director deportivo. “Lo que quiero es que el Mallorca se salve y vamos a hacer todo lo posible”, ha concluido.