Jagoba Arrasate, en la previa del partido ante el Celta: "Esa urgencia y esa necesidad son tan importantes o más que un sistema"

Jagoba Arrasate, más allá de cualquier sistema o plan de juego, tiene claro que la “urgencia” y la “necesidad” que tiene el Mallorca tienen que pesar más que cualquier otra cosa. Los bermellones se miden este domingo al Celta en Balaídos en un choque crucial para avanzar hacia el objetivo de la permanencia. El de Berriatua continúa recalcando que el equipo “tiene que dar un paso al frente fuera de casa”, donde solo ha logrado una victoria en lo que va de curso.

El técnico ha sido preguntado varias veces durante su comparecencia por si alineará una defensa de cinco ante los gallegos para frenar la sangría defensiva, pero no ha dado pistas: “Durante la semana siempre valoras cosas, tenemos tres centrales aptos y que cumplen con garantía. Durante estas jornadas vamos a ver diferentes parejas, puede haber alguna jornada que también jueguen los tres juntos. Vamos a enfrentarnos a un rival que maneja diferentes estructuras y tenemos que adaptarnos a eso”.

El conjunto gallego, séptimo en la tabla con 34 puntos, es un equipo que suele jugar con tres centrales y dos carrileros. Sobre la posibilidad de igualar el sistema de juego de los Giráldez, ha manifestado: “Los entrenadores a veces tiramos hacia eso, a hacer el espejo y emparejar, parece más sencillo pero tiene su riesgo. El Celta es un equipo que juega muy bien, es una delicia. Aparte de lo táctico le tenemos que meter esa urgencia y esa necesidad. Apremia la clasificación y el momento de la temporada y a veces con eso también hay que jugar. Son tan importantes o más que un sistema”.

Además de mejorar las prestaciones a domicilio, Arrasate señala la estadística de los goles que ha recibido el Mallorca en los primeros tiempos (25 en 24 jornadas): “Son números que cantan para mal. El rival nos hace daño con poco y las ocasiones que nos están haciendo son claras. O mejoramos eso o lo vamos a pasar mal, que ya lo estamos pasando mal. Hay que ponerle remedio”.

Sin embargo, considera que el equipo también tiene que mejorar en lo ofensivo, sobre todo a la hora de atacar bloques bajos: “Ahí nos falta, en ataque tenemos buenos números pero tenemos margen de mejora en ese aspecto. Pero también necesitamos lo otro, y no es solo la línea defensiva, podríamos haber evitado esas situaciones antes”, ha subrayado sobre los dos goles encajados en la última jornada ante el Betis.

Los bermellones realizaron 38 centros ante los verdiblancos, aunque solo ocho encontraron remate: “Hay que mejorar no los centros, sino lo efectivos que son. Tenemos que encontrar ventajas fuera para que estos sean de más calidad”.

Para la convocatoria ante el cuadro celeste, Asano y Kumbulla siguen siendo baja. Mojica, que había sido ausencia en los entrenamientos del miércoles y el jueves, finalmente estará disponible, aunque es duda para ser titular: “Ha tenido esa indisposición. Entrenó ayer y hoy y es la duda de si está al 100% para mañana”, ha comentado sobre el colombiano.

El Celta, por su parte, viene de haber ganado este jueves ante el PAOK en la Europa League (1-2). No obstante, Arrasate cree que no les afectará haber jugado hace tres días, sobre todo porque tienen mucha capacidad de rotación: “Pueden cambiar seis o siete jugadores y son capaces de seguir ganando. Si hacen cambios entrará gente que lleva minutos y lo hará bien, ojalá estén despistados pero no creo”.

Por último, el técnico bermellón ha querido elogiar a Giráldez, quien en 58 partidos dirigiendo al equipo gallego no ha repetido ningún once: “Eso es también seguramente porque ha hecho mejores a muchos futbolistas. Si cambia tanto es mérito de él”, ha zanjado.