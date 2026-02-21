Un Celta distraído, oportunidad para el Mallorca

El RCD Mallorca afronta en Balaídos una oportunidad clave para salir del descenso. De los 24 puntos que suma en Liga, solo cinco los ha logrado lejos de Son Moix, una debilidad que le obliga a reaccionar ya. Visita a un Celta de Vigo con la cabeza puesta en la Europa League, un escenario que puede convertirse en el momento perfecto para dar un golpe fuera de casa.

Al Mallorca de Jagoba Arrasate, dentro de la infinita lista de debes que arrastra desde enero de 2025, se le puede y se le debe exigir mucho más fuera de casa. En una Liga en la que, al margen de los tres o cuatro primeros equipos, la igualdad por lo bajo es la nota predominante, la poca cosecha de puntos lejos de la isla es algo que debe corregir de inmediato si no quiere jugarse la permanencia únicamente a lo que consiga en Son Moix.

Balaídos y el Celta no parecen el mejor escenario para ello, pero las circunstancias de los de Claudio Giráldez invitan a pensar que es el momento para que los bermellones den un paso al frente a domicilio y regresen con una victoria que les saque de la antepenúltima plaza.

Y es que el conjunto gallego llega al choque con parte de la cabeza puesta en la vuelta de la eliminatoria de Europa League ante el PAOK griego. Este jueves dieron un gran paso al vencer en Salónica por 1-2, pero deberán refrendarlo en Balaídos. Habrá rotaciones en el once, no se arriesgará con jugadores con molestias y, con la Liga en piloto automático, se intentará minimizar esfuerzos.

El Mallorca, que debe hacer notar que llega más fresco de piernas, tiene que aprovechar esa circunstancia y proponer un partido agresivo y competitivo. El Celta, como ya demostró en la primera vuelta, apuesta por la posesión de balón, un contexto en el que los bermellones se sienten más cómodos si no deben llevar la iniciativa.

Noticias relacionadas

Solo tres victorias en casa

Otro de los puntos a explotar es la poca fiabilidad del Celta en Balaídos. Esta temporada tan solo ha conseguido tres victorias en doce partidos como local. Un lastre que ya arrastraba desde la campaña anterior. El Mallorca necesita dar un paso adelante en Liga y Balaídos puede ser el escenario ideal para intentarlo.