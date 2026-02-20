El Mallorca y ESA alcanzan un acuerdo para el 'naming' del Mallorca Football Park

El RCD Mallorca y Elite Skills Arena (ESA) han alcanzado un acuerdo estratégico por el que la compañía se convierte en colaborador estratégico del club y dará nombre al nuevo espacio del Estadi Mallorca Son Moix, que se denominará ESA Mallorca Football Park.

Este acuerdo supone la unión entre el RCD Mallorca y una empresa internacional especializada en el desarrollo de experiencias futbolísticas innovadoras basadas en tecnología avanzada y medición del rendimiento, reforzando así la apuesta del club por la innovación, la digitalización y la creación de nuevos espacios vinculados al deporte y al entretenimiento.

Gracias a esta alianza, el ESA Mallorca Football Park, ubicado en el Fondo Sur del Estadi Mallorca Son Moix, bajo la grada l'Infern 1916, incorporará un sistema tecnológico exclusivo que permitirá a los usuarios medir sus habilidades técnicas y físicas, competir en diferentes retos y acceder a estadísticas y rankings a través de una plataforma digital. La colaboración con ESA garantiza la implementación de un modelo probado a nivel internacional que combina fútbol, tecnología y gamificación.

Para el RCD Mallorca, este acuerdo representa un paso estratégico en la diversificación de sus líneas de negocio y en la generación de nuevas experiencias para aficionados, familias y visitantes, ampliando el vínculo con el club más allá de los días de partido.

Con esta alianza, el club y ESA consolidan un proyecto innovador que situará al club a la vanguardia en la creación de espacios experienciales vinculados al fútbol en España.