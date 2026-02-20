Fútbol
El Mallorca y ESA alcanzan un acuerdo para el 'naming' del Mallorca Football Park
Elite Skills Arena dará nombre al nuevo espacio del club en el Fondo Sur del Estadi Mallorca Son Moix
El RCD Mallorca y Elite Skills Arena (ESA) han alcanzado un acuerdo estratégico por el que la compañía se convierte en colaborador estratégico del club y dará nombre al nuevo espacio del Estadi Mallorca Son Moix, que se denominará ESA Mallorca Football Park.
Este acuerdo supone la unión entre el RCD Mallorca y una empresa internacional especializada en el desarrollo de experiencias futbolísticas innovadoras basadas en tecnología avanzada y medición del rendimiento, reforzando así la apuesta del club por la innovación, la digitalización y la creación de nuevos espacios vinculados al deporte y al entretenimiento.
Gracias a esta alianza, el ESA Mallorca Football Park, ubicado en el Fondo Sur del Estadi Mallorca Son Moix, bajo la grada l'Infern 1916, incorporará un sistema tecnológico exclusivo que permitirá a los usuarios medir sus habilidades técnicas y físicas, competir en diferentes retos y acceder a estadísticas y rankings a través de una plataforma digital. La colaboración con ESA garantiza la implementación de un modelo probado a nivel internacional que combina fútbol, tecnología y gamificación.
Para el RCD Mallorca, este acuerdo representa un paso estratégico en la diversificación de sus líneas de negocio y en la generación de nuevas experiencias para aficionados, familias y visitantes, ampliando el vínculo con el club más allá de los días de partido.
Con esta alianza, el club y ESA consolidan un proyecto innovador que situará al club a la vanguardia en la creación de espacios experienciales vinculados al fútbol en España.
