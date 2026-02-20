Arrasate medita volver a los tres centrales ante el Celta

Jagoba Arrasate está cerca de volver a ‘traicionarse’ a sí mismo. El técnico del Mallorca, que sigue dándole vueltas a la manera de frenar la sangría de goles que recibe su equipo –segundo que más encaja del campeonato con 39, junto al Sevilla–, medita para el choque de este domingo en Balaídos ante el Celta regresar a la defensa de cinco, con tres centrales, como manera de darle solidez a una defensa que hace aguas por muchos lados. La recuperación de Raíllo y el buen hacer de David López ofrecen otra posibilidad al de Berriatua, que es consciente de que si no consigue taponar la sangría, la permanencia corre mucho riesgo de ser imposible.

Cuando a principios de temporada los resultados positivos dieron la espalda al Mallorca, Arrasate, que siempre se había caracterizado por emplear defensa de cuatro en vez de cinco, recurrió a dicha formación buscando mayor solidez atrás.

El problema es que Marash Kumbulla, el fichaje estrella para la defensa el pasado verano, cayó lesionado muy pronto y la confianza por aquel entonces en David López era nula por parte del de Berriatua.

Tras un comienzo de Liga muy decepcionante de los bermellones, Arrasate habló en sala de prensa de que se había «traicionado» a sí mismo por las decisiones tácticas que tomó para intentar corregir la situación, que medio se enderezó en las siguientes semanas, aunque siempre rozando las posiciones de descenso.

El problema es que la situación actual del equipo, antepenúltimo en la tabla y necesitado de triunfos, está llevando al de Berriatua a volver a darle una vuelta a la formación bermellona, empezando por el choque ante el Celta.

La buena labor de David López en estos últimos partidos, la recuperación de Raíllo tras su lesión en la clavícula y la fragilidad de la defensa, especialmente Maffeo y Mojica –su nivel este curso está a años luz de su mejor versión–, provocan que el técnico del Mallorca no vea con malos ojos formar con cinco defensas.

Además, el estilo de juego de Claudio Giráldez, que también apuesta por esta formación con asiduidad, llegando con muchos futbolistas al área rival, también obliga a Arrasate a tomar decisiones. Con tres centrales, con hipotéticamente David López por derecha y Valjent por izquierda, intentará corregir la sangría a la espalda tanto de Maffeo como de Mojica, que tantos goles y ocasiones le están costando al equipo.

Nuevo partido en domingo

LaLiga hizo oficial ayer los horarios y fechas de los partidos correspondientes a la jornada 28 del campeonato de Liga. El Mallorca recibirá al Espanyol de Manolo González el domingo 15 de marzo a partir de las 14 horas en Son Moix.