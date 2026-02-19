La Comisión contra la Violencia en el Deporte propone una multa de 20.000 euros para el RCD Mallorca por prestar apoyo a un grupo radical

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto una multa de 20.000 euros al RCD Mallorca por prestar apoyo a aficionados radicales. Según el expediente elaborado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional, el club balear otorgó un papel preponderante en la grada de animación del Estadio de Son Moix a un miembro destacado del grupo Supporters Mallorca.

El RCD Mallorca asignó a este seguidor la responsabilidad del atril ubicado en ese sector del graderío y de la única megafonía autorizada, reforzando así su imagen de liderazgo entre los aficionados. El propio club identificó al hincha como integrante de Supporters Mallorca en un escrito remitido a la OND el pasado mes de septiembre.

La Comisión Estatal califica los hechos como una infracción grave, contemplada en la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Se trata de la tercera propuesta de sanción de estas características para el RCD Mallorca desde finales de 2023.

Otras sanciones

Además, los miembros de la Comisión han acordado proponer sanción a otros tres clubes de fútbol por distintos incumplimientos de la normativa sobre control de acceso, distribución de la afición y exhibición de pancartas prohibidas.

La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte propone una multa de 5.000 euros al Real Racing Club de Santander por permitir la ocupación de las vías de evacuación (escaleras y vomitorios) en el partido contra la Real Sociedad B el pasado mes de octubre.

El club organizador del encuentro está obligado a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de los espectadores en el recinto. La ocupación de las vías de evacuación en un estadio de fútbol representa un riesgo grave para la seguridad, ya que compromete la correcta y rápida evacuación de los aficionados en caso de emergencia.

Por otra parte, la Comisión Estatal propone una multa de 3.001 euros al Xerez Club Deportivo por los artefactos pirotécnicos detonados en la grada del Estadio de Chapín durante el derbi ante el Xerez Deportivo Fútbol Club.

Según la normativa, los clubes deben adoptar medidas para evitar la entrada de material prohibido en sus estadios. El encuentro se celebró el pasado 3 de enero y corresponde al grupo IV de la Segunda Federación.

Finalmente, el órgano colegiado ha propuesto una sanción de 5.000 euros al Club Atlético Osasuna por la comisión de una infracción grave al permitir la exhibición de pancartas no autorizadas durante el partido contra el Real Oviedo, disputado el pasado 17 de enero.