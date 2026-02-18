Jan Virgili, sobre la situación del Mallorca: "Si damos un paso adelante fuera de casa creo que nos salvaremos seguro"

Jan Virgili tiene claro que la clave para que el Mallorca se salve pasa por mejorar las prestaciones a domicilio.“Si damos un paso adelante fuera de casa y en Son Moix seguimos jugando como estamos jugando creo que nos salvaremos seguro”, ha declarado el extremo bermellón en el podcast ‘Endimoniats’.

El jugador de Vilassar de Mar ya había contado en varias ocasiones que Jagoba Arrasate le había llamado para convencerle de fichar por el Mallorca, pero esta vez ha revelado que el técnico de Berriatua contactó por primera vez antes de la gira en Austria: “Me llamó y me dijo: ‘espabila que te quiero aquí el sábado’. Y pensé: ‘¿y qué hago yo?’. Me lo dijo un lunes y se iban el sábado a Austria a la pretemporada y yo llegué un mes o mes y medio después”.

“Ortells vino después a Barcelona a hablar conmigo el día antes de llegar aquí, pero yo sobre todo hablé con Jagoba. Tenía más equipos que me querían, pero cuando vino el Mallorca no pensé en otro”, ha agregado.

El joven atacante habla también sobre el momento en el que recibió la inesperada llamada de la selección sub-19 para el Europeo (en el que fue subcampeón) y cómo reaccionó: "Era verano, estaba de vacaciones y me llamó mi coordinador del Barcelona. Dos minutos más tarde me llegó un WhatsApp del seleccionador. Grité por toda la casa. Me hizo mucha ilusión".

Tras haber sido descartado por Hansi Flick para ir a la gira de pretemporada, la llamada de Arrasate fue clave para su fichaje por el Mallorca: “Tenía mucha ilusión con ir y demostrar que estaba preparado, pero no fui y volví al filial. Yo me hubiese quedado, porque estaba en el Barça, pero cuando me llamó Jagoba pensé que si jugaba en Primera División y podía demostrar que estaba preparado era un gran salto”.

Su debut con la elástica bermellona fue en el Santiago Bernabéu: “No me lo creía, parecía que estaba jugando en la PlayStation”. Ni un año antes de aquel partido, Virgili estaba jugando en el juvenil del conjunto azulgrana. “Este año y medio ha sido lo que ha hecho que sea futbolista, está yendo todo muy rápido y todavía no sé si soy consciente de dónde estoy”, ha comentado sobre su rápida progresión.

Una de las tareas pendientes que tiene el extremo esta temporada es marcar su primer gol. Le está costando ver puerta, pero asegura que no es un tema que le preocupe: “Es una ilusión que tengo, creo que llegará, tampoco estoy agobiado. Mientras pueda seguir ayudando al equipo provocando penaltis o dando asistencias… El gol cuando menos te lo esperas llega”.

A pesar de no haber marcado, Virgili es el máximo asistente del Mallorca este curso, con cuatro pases de gol, de los cuales tres han sido para Muriqi. “Siempre me dice que haga lo que sé hacer, que encare y que cuando pueda se la ponga para que él remate”, ha manifestado sobre su relación dentro del campo con el kosovar.

El jugador también ha hecho un pequeño repaso de su trayectoria. Cuando era prebenjamín le fichó el Espanyol, pero posteriormente le comunicaron que no contaban con él: “Era muy pequeño, tenía siete años. Se hizo duro, pero al final era un niño, no eres muy consciente y todo se te hace un mundo. Son cosas de la vida”.

Tras su paso por el conjunto ‘perico’ se fue al Vilassar de Dalt, donde jugó de central a pesar de su baja estatura: “Era una rata de pequeño. En fútbol-7 era lateral, hubo un partido que me pusieron de central, cogí la pelota y empecé a romper líneas y al entrenador le gustó”.

También pasó por el Damm, donde le expulsaron del equipo por mal comportamiento. Virgili lo relata sin tapujos: “Me sacaron por mis actitudes. Era muy pequeño y no me sabía controlar, no me avergüenzo de decirlo, son cosas de las que aprendo. Fui a un psicólogo que me ayudó mucho a controlarme y hacerme más fuerte emocionalmente”.

En su primer año de juvenil llegó al Nàstic de Tarragona, donde estuvo dos temporadas: “Comencé en el juvenil B en Preferente y siendo de primer año jugué 14 o 15 partidos en el División de Honor. Bajaron y luego al año siguiente en Nacional quedé máximo goleador, metí como 18 o 20 goles y fue cuando me fichó el Barça, comencé en el juvenil y acabé en el filial. Allí crecí mucho y gracias a lo que aprendí soy el futbolista que soy a día de hoy”.

Su llegada a la isla ha sido sencilla y garantiza que está “muy a gusto”. “Hay un vestuario en el que me lo paso muy bien. Con el que mejor me llevo es con Samu”, confiesa Virgili. A pesar de ser un debutante en Primera División, sostiene que cuando juega siempre lo hace “sin presión”: .“La opinión de la gente no me importa. Nunca tengo miedo de fallar”.