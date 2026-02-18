16 goles mal aprovechados: ni Muriqi salva al Mallorca

Los 16 goles que lleva Vedat Muriqi esta temporada tan solo le han dado siete puntos al Mallorca. El dato es estremecedor. Desde hace muchas semanas, Jagoba Arrasate viene manifestando en sus ruedas de prensa que deben "rentabilizar mejor" los tantos del kosovar. ‘El Pirata’ volvió a marcar el pasado domingo ante el Betis, pero su espectacular cabezazo no sirvió para que el Mallorca pudiese rascar algo ante los andaluces.

Junto con la derrota frente al conjunto verdiblanco, ya son cinco los choques en los que Muriqi anota y los bermellones no logran puntuar (2-1 vs. Real Madrid, 3-2 vs. Espanyol, 1-2 vs. Girona, 2-1 vs. Rayo Vallecano y 1-2 vs. Betis). Y a esos cinco encuentros hay que sumarle el empate a dos ante Osasuna en Son Moix, en el que a los de Arrasate se le escaparon dos puntos tras un doblete de su delantero estrella.

Muriqi es segundo en la tabla de goleadores de La Liga, tan solo por detrás de Kylian Mbappé (23), pero en la clasificación de jugadores que más puntos han dado a sus equipos con sus goles es el sexto. Es para que el Mallorca se lo haga mirar seriamente, porque en la comparativa con otros futbolistas que llevan menos tantos que el kosovar, los bermellones salen muy mal parados.

Hugo Duro, con nueve goles menos que el de Prizren, también ha aportado siete puntos al Valencia, los mismos que Lucas Boyé al Alavés pese a contar con once tantos menos que el ariete bermellón. Ante Budimir, con once dianas, ha permitido a Osasuna sumar ocho puntos, mientras que Pere Milla ha elevado su impacto hasta los nueve con solo seis goles en el Espanyol. Vanat, con siete tantos, ha aportado diez puntos al Girona, una cifra que iguala Oyarzabal gracias a sus diez goles con la Real Sociedad.

Con los números que firma Muriqi esta temporada, lo lógico sería ver al Mallorca peleando por puestos europeos. La realidad, sin embargo, es bien distinta: el conjunto balear se sitúa en posiciones de descenso. Sus 16 goles en 23 partidos remiten inevitablemente a la campaña 1999/2000. Entonces, Jimmy Floyd Hasselbaink alcanzó los 24 tantos con el Atlético de Madrid y terminó segundo en la lucha por el ‘pichichi’, pero ni siquiera su gran capacidad para marcar evitó el primer descenso de los colchoneros a Segunda División.

El balcánico va camino de convertirse ya en este curso en el máximo goleador del Mallorca en Primera División. Habiendo alcanzado los 50 goles con su diana frente a los de Pellegrini, se sitúa a tan solo cuatro de Samuel Eto'o (54). Pero si los de Arrasate continúan mostrando la fragilidad defensiva que llevan sufriendo durante todo el campeonato, es posible que ‘El Pirata’ no pueda celebrar en condiciones un hito que sería histórico en el mallorquinismo.

Y más vale que el atacante no coja ni un resfriado —mucho menos que se lesione—, porque entonces los bermellones podrían estar firmando su descenso. No es ninguna exageración: Muriqi ha marcado el 55 % de los goles del equipo, el porcentaje más alto entre los cinco máximos goleadores de las cinco grandes ligas europeas. La ‘Muriqidependencia’ que está mostrando el Mallorca esta temporada es terrible. Pero ya que existe, al menos habría que aprovecharla un poco más.