Roberto Martínez, sobre Samu Costa: "Estoy convencido de que va a tener un papel muy importante en la selección de Portugal"

“Siempre está en nuestras listas y creemos mucho en él para el futuro del fútbol portugués. Estoy convencido de que va a tener un papel muy importante en la selección”. Estas son las palabras de Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, sobre Samu Costa. El técnico del combinado luso se ha deshecho en elogios hacia el centrocampista del Mallorca este martes en La Zona 10. “Siempre le he seguido desde su período con los sub-21. Le seguí muy de cerca en el Campeonato de Europa sub-21 y fue uno de los más destacados. Es un jugador muy distinto, porque es un perfil de pie izquierdo, que tiene llegada, muy bueno en el juego aéreo, muy bien posicionado y muy listo", ha declarado.

Samu Costa fue convocado con Portugal en octubre y noviembre de 2024 para los partidos de la UEFA Nations League, en los que disputó un total de 14 minutos, y desde entonces no ha vuelto a ser llamado por Roberto Martínez. Con el Mundial a la vuelta de la esquina y la buena temporada que está cuajando el futbolista bermellón, con cuatro goles, el entrenador ha sido preguntado por las opciones que tiene de acudir al torneo. “Portugal está creando un grupo de jugadores en el que es muy difícil seleccionar solo a 26”, ha comentado.

“Samu Costa tuvo un período de una pequeña lesión, donde probablemente perdió dos o tres períodos internacionales y eso le ha dejado fuera de las últimas listas. Pero sí que es un jugador que nosotros seguimos muy cerca y esta temporada, una vez ha cogido el ritmo, se ve el futbolista que es y que potencialmente va a ser, porque aún es muy joven. Siempre está en nuestras listas y creemos mucho en él para el futuro del fútbol portugués”, ha agregado Martínez.

Uno de los problemas que tiene Samu Costa para ser convocado con Portugal es la alta competencia en su posición, tal y como ha explicado el técnico: “La posición de centrocampista en la selección portuguesa creo que está en su momento más alto. Estamos hablando, por ejemplo, de Vitinha y João Neves, que ganaron la Champions con el PSG. Jugadores como Rúben Neves, que es capitán en un proyecto en Arabia Saudita y tiene mucha experiencia en la selección. Cerca, en esas posiciones, tenemos jugadores como Bruno Fernandes y Bernardo Silva. También están jugadores como Palhinha. Y esa es la competencia”.

“Lo bueno es que siempre que ha estado con la selección ha agradado mucho, tiene un equilibrio muy bueno y es alguien que quiere constantemente mejorar. Estoy convencido de que va a tener un papel muy importante en la selección. ¿Cuándo va a ser? Depende un poco también de la competencia con otros jugadores en esas posiciones. Probablemente, la posición más difícil hoy en día para entrar en la selección portuguesa es la de centrocampista”, ha añadido el preparador de Lleida.

Además de la competencia, lo que le dificulta la entrada en la convocatoria del Mundial de este verano es la falta de bagaje en escenarios importantes, como fases finales de competiciones europeas o partidos decisivos por títulos. “Nosotros seguimos al jugador, siempre lo dividimos en tres puntos. Uno es el talento. Otro es la experiencia. Y el tercero es la actitud”, ha manifestado Martínez.

“Samu Costa es un jugador joven aún, está siendo muy importante en el Mallorca. Le faltan un poquito las experiencias que tienen otros jugadores, eso es lo que le hace un poquito el camino difícil. Pero a nivel de actitud siempre ha sido un jugador que genera una gran alegría cuando está con el grupo y nos ilusiona muchísimo. El futuro para Samu es brillante”, ha concluido el seleccionador portugués.