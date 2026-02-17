Un Mallorca sin ideas ni plan B

Es curioso que esta temporada esté siendo una de las mejores del Mallorca a nivel goleador en Primera División -acumula ya 29 tantos en 24 jornadas- y ver lo que le cuesta al conjunto de Arrasate desarmar y sorprender al equipo contrario.

Los bermellones están cerca de superar ya los goles a favor que marcaron en los dos últimos cursos -35 en la 2024/25 y 33 en la 2023/24-, pero la derrota ante el Betis (1-2) evidencia la falta de ideas y de fluidez que tiene el cuadro balear en ataque. Sus armas se reducen a la inspiración de Jan Virgili y al olfato de Muriqi, que lleva ya 16 goles -el 55% del total de los que ha marcado el Mallorca-. La dependencia que existe en estos dos futbolistas es tremenda.

La sensación es que más allá de lo que producen el extremo catalán y el delantero kosovar, no hay ningún plan B. Todo es muy previsible. La circulación de la pelota es lenta, muchos jugadores dan toques de más cuando tienen el balón o dan la impresión de tener miedo de equivocarse o arriesgar.

Tampoco hay que restarle mérito al rigor defensivo que mostró el conjunto verdiblanco en Son Moix, al igual que hizo en el Metropolitano, pero los últimos minutos del Mallorca dejaron que desear. Jan Virgili estuvo apunto de empatarlo en el minuto 89 con un buen cabezazo que se marchó muy cerca del palo, pero más allá de esa ocasión no se recuerdan acercamientos claros de los bermellones en los instantes finales.

Con el 65% de la posesión, el conjunto balear tan solo produjo dos ocasiones claras en todo el partido -además del gol de Muriqi-. El Betis, con el 35%, creó cuatro. Darder explicó tras el choque que les había faltado "encontrar ese último pase o ese centro". El Mallorca realizó hasta 38 centros en el duelo ante los de Pellegrini, y tan solo ocho encontraron remate. El equipo andaluz lo tuvo muy fácil para defender este tipo de intentos.

La fragilidad defensiva, con 39 goles encajados, es, sin duda, el mayor problema de este equipo. Pero los 29 tantos a favor tampoco deben tapar que, en muchas ocasiones, el plan de juego se reduce a dársela a Jan Virgili o enviarle un balón largo a Muriqi para que se pelee con los centrales y los compañeros puedan beneficiarse de una segunda jugada.

Sin estos dos recursos, el Mallorca se queda sin ideas. Y ante el Betis se pudo observar esto perfectamente. La acción del 1-2 viene de un buen centro de Sergi Darder, pero gran parte del mérito del gol es del ‘Pirata’, que se saca un remate que prácticamente ningún delantero de La Liga -a excepción, quizá, de Robert Lewandowski- es capaz de ejecutar.

Los de Arrasate no pueden esperar cada partido a que Muriqi o Jan Virgili se saquen de la chistera una genialidad de este calibre para hacerle daño al equipo contrario. Más vale que ninguno de los dos coja un resfriado, porque de lo contrario el Mallorca lo puede lamentar mucho.