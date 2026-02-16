Opinión | La valentía de Arrasate merece, por ahora, la confianza del mallorquinismo

Jagoba Arrasate centra todas las miradas del mallorquinismo. El equipo está en descenso tras caer contra el Betis y permanecerá allí toda la semana. En el mejor de los casos, visitará Balaídos a un punto de la salvación y, en el peor, la distancia aumentaría y haría saltar todas las alarmas. Es una situación delicada porque el puesto del técnico de Berriatua es la única decisión que puede tomar la dirección deportiva para cambiar el rumbo clasificatorio. En cambio, su valentía da motivos para seguir confiando en que sacará el barco a flote. Para lo bueno y lo malo, todo pasa por él.

El capitán del Mallorca, en el banquillo

Dejar en el banquillo a Raíllo es la muestra de personalidad que se le pedía a Arrasate cuando aterrizó en 2024. Puntuó la meritocracia del canterano David López, que ha cumplido con creces con su cometido, y relegó al capitán del Mallorca a la suplencia tras recuperarse de su lesión “es una decisión técnica”, sostuvo.

El mensaje que Arrasate lanza al vestuario y a la afición es claro: manda el rendimiento. Y a mí esta declaración de intenciones me convence. Seguramente hará algún cambio contra el Celta y, quizás, varíe su sistema de juego, pero no desde la desesperada, sino desde la convicción.

Calendario duro

Su puesto está en juego cada semana. Y en parte depende de él, aunque en las próximas jornadas conviene echar un ojo a rivales directos como el Elche, el Rayo o el Alavés, entre otros. La salvación pasa por ganar, pero necesita que sus contrincantes no se alejen en un momento crítico con un calendario duro. En los primeros siete partidos de la segunda vuelta se habrá enfrentado a seis rivales que están entre los diez primeros de la clasificación y, después de cinco choques, suma seis puntos. Un bagaje más que correcto.

Arrasate debe manejar la presión, que se enfocará en él. Su nombre saldrá a la palestra después de cada derrota porque es lo único que puede cambiar en el equipo tras un mercado de fichajes insuficiente. No es el máximo culpable de la situación actual, pero su posición es la más débil.

Ortells acapara miradas

Los dos refuerzos de Ortells no mejoran en exceso lo que había. Kalumba sigue sin debutar y Luvumbo, que lo hizo el domingo 15 de febrero, mes y medio después de que se abriera la ventana, da la sensación de que no es un extremo derecho puro como pedía el técnico de Berriatua. Y la salida de Dani Rodríguez no ha sido reemplazada.

Arrasate no es el problema principal del Mallorca, aunque puede convertirse en la única solución si todo se tuerce. Necesita más respaldo y confianza, sobre todo de la afición. Luego los resultados decidirán, pero ha demostrado que se la merece.