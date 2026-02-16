El Mallorca peca de ingenuo e inocente ante el Betis

El Mallorca cayó ayer en la trampa del Betis. Tanto Sergi Darder como Vedat Muriqi y Jagoba Arrasate admitieron tras la derrota que eran conocedores del daño que les podía hacer el conjunto verdiblanco al contraataque, pero a pesar de ser conscientes de que el mayor peligro de los Pellegrini residía en las transiciones, los dos goles en contra llegaron de esa manera. "Lo que más duele es que sabíamos lo que iban a hacer", declaró el kosovar.

El primer tanto de los verdiblancos llegó en una jugada que comenzó con una falta a favor de los bermellones en el borde del área. Ningún jugador fue capaz de terminar jugada o siquiera de hacer una falta táctica. El balón le llegó a Antony en una posición ventajosa, precisamente lo que el técnico había señalado que debía evitarse, y entre Leo Román y Maffeo no fueron capaces de despejar de manera contundente el disparo del brasileño. La pelota le quedó en bandeja a Abde para poner el 0-1.

El segundo gol llegó de una manera muy similar. El conjunto balear desaprovechó una situación ventajosa en ataque, Mateo Joseph perdió la pelota en la zona de tres cuartos y el Betis volvió a coger al Mallorca desprevenido. De nuevo Antony recibió con tiempo y espacio y filtró un gran pase en profundidad a Bakambu para que este marcase el 0-2 al borde del descanso.

Dos goles separados en el tiempo pero con una ejecución prácticamente idéntica. Ese fue ayer el mayor error del Mallorca en la derrota ante los verdiblancos. El conjunto de Arrasate pecó de ingenuo e inocente y, sobre todo, de falta de contundencia, un aspecto que el técnico de Berriatua viene recalcando semana tras semana pero que el equipo no consigue resolver.

La falta de equilibrio ante las transiciones del equipo andaluz volvió a retratar la fragilidad defensiva que está sufriendo el cuadro bermellón esta temporada. Ya son 39 goles encajados en la jornada 24, el segundo registro más alto de LaLiga. La sensación que transmite este Mallorca es que le hacen mucho daño con muy poco