Fútbol | Primera División
Una jornada desastrosa para el Mallorca
Todos los rivales directos que se encuentran por encima del conjunto bermellón han puntuado, provocando que los de Arrasate caigan al descenso con su derrota ante el Betis (1-2)
La jornada 24 de La Liga ha sido un golpe duro para el Mallorca, que ha terminado cayendo a puestos de descenso. Del noveno al decimoséptimo, y a la espera de lo que haga el Girona esta noche frente al Barcelona, todos los equipos han sumado. Ningún rival directo ha fallado este fin de semana y todos han conseguido arañar ventaja a los bermellones, que volvieron a quedarse sin premio tras caer ante el Real Betis en Son Moix (1-2).
El campeonato entra ya en una fase crítica en la que los equipos de la zona baja tienden a sobrepuntuar. Las victorias del Rayo Vallecano ante el Atlético de Madrid (3-0) o del Getafe frente al Villarreal (2-1) se salieron del guion previsto, pero cuando la urgencia aprieta, este tipo de resultados dejan de ser excepcionales. Y quien no acompaña ese ritmo, se queda atrás.
Ese ha sido el Mallorca esta jornada. El conjunto balear ha visto cómo todos los equipos que ahora le preceden desde el noveno puesto —Athletic Club, Osasuna, Getafe, Sevilla, Alavés, Valencia, Elche y Rayo Vallecano— han logrado puntuar, mientras los bermellones se quedaban de vacío.
Ganar dos o tres partidos seguidos suele bastar para salir del pozo, pero es justo lo que el cuadro balear no consigue. El equipo dirigido por Arrasate no encadena dos victorias desde diciembre de 2024. Y como bien resumió Sergi Darder tras la derrota ante el Betis, el Mallorca va a sufrir “hasta el final”.
