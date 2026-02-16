Jagoba Arrasate, tras la derrota del Mallorca ante el Betis: "Les hemos dado de comer con esas transiciones"

Jagoba Arrasate se ha mostrado autocrítico tras la derrota del Mallorca ante el Betis (1-2), en la que los verdiblancos se han llevado los tres puntos con dos tantos al contragolpe: “Les hemos dado de comer con esas transiciones. Tenemos que estar mucho más equilibrados para frenar esos contragolpes, los dos goles son así”.

El técnico admite que se trata de "un día duro porque se pierde en casa, donde el equipo estaba mejor". Los bermellones empezaron el partido en la zona roja tras la victoria del Valencia ante el Levante y terminan la jornada en la antepenúltima posición.

"Emocionalmente puede afectar entrar en descenso y en el primer tiempo hemos defendido mal las dos situaciones, te puede pasar una pero no la última del primer tiempo, el segundo gol nos ha lastrado mucho", ha expresado el vizcaíno.

Sobre el equipo de Pellegrini, ha destacado que se ha visto a un equipo similar al del Metropolitano: "Hemos visto un Betis como el de la semana pasada. Estaban muy equilibrados tras pérdida, tienen tres jugadores que al espacio te pueden matar, en el segundo tiempo se entiende porque te vuelcas, pero las del primer tiempo se pueden defender mejor".

Respecto a los cambios de Sergi Darder y Samu Costa, Arrasate ha explicado que han sido para "dar un empujón físico" al equipo, y que Luvumbo "ha agitado el partido" tal y como buscaban con su entrada tras el descanso.

Por otra parte, el entrenador bermellón ha lamentado nuevamente los problemas defensivos, con 15 goles encajados en siete partidos este 2026: "Es una labor de todo el equipo y si no solucionamos esto lo vamos a tenerlo muy difícil, es un tema más del colectivo que de lo individual".

Por último, el técnico ha mandado un mensaje a la afición: "Agradecerles el apoyo de hoy y que entre todos tenemos que sacar esto. Entiendo el bajón del descenso, pero quedan 14 jornadas y será así hasta el final, me gustaría que no lo fuera y no nos tenemos que conformar con asumirlo".