RCD Mallorca-Real Betis: Que el ritmo no pare en Son Moix

El Real Mallorca no puede ni debe parar el ritmo en Son Moix. Vista la incapacidad a domicilio, la permanencia pasa por seguir haciendo de Palma un fortín. Lo ha conseguido en los dos últimos partidos en casa, con triunfos ante Athletic (3-2) y Sevilla (4-1), y buscará repetir lo mismo esta noche ante el Betis (21:00 / Movistar). No es el rival más cómodo —no le vencen como local desde 2013—, pero los de Jagoba Arrasate confían en que su acierto goleador neutralice sus carencias en defensa y les permita sumar tres puntos que, según los resultados de la jornada, supondrían un salto respecto a la zona de descenso.

A pesar de que fuera de casa el equipo sigue siendo demasiado irregular e incapaz de mostrar una solidez que le permita llegar con vida a los partidos en los últimos minutos, en casa algo ha cambiado en las últimas semanas. Los bermellones, liderados por el acierto goleador de Muriqi, se muestran más compactos y más agresivos con y sin balón.

Y a ello se encomiendan esta noche en un partido de máxima dificultad. El Betis, pese a llegar con un carrusel de bajas en la convocatoria, especialmente en el centro del campo hacia adelante, siempre es un hueso duro cuando le toca jugar en Palma. De hecho, no cae en Son Moix desde 2013. A ello se suma que Pellegrini es el entrenador que más veces se ha alzado con la victoria contra el Mallorca.

Con una jornada en la que rivales directos como Osasuna y Getafe han cogido distancia, el Mallorca estará atento también a lo que suceda en el Levante-Valencia y en el Rayo Vallecano-Atlético. Un triunfo de los de Corberán o los de Íñigo Pérez podría meter al Mallorca en descenso antes de comenzar su partido. En cambio, si los resultados en otros campos le son favorables, ganar al Betis supondría obtener más de un partido de ventaja sobre el antepenúltimo clasificado de la Liga.

Para este partido, Arrasate sigue sin poder contar con Kumbulla y Asano —más acostumbrados este curso a estar en la enfermería que en el campo—, pero recupera a Raíllo, mucho mejor de sus molestias en la clavícula. Ahora bien, el de Berriatua tiene dudas sobre qué hacer: si seguir dando confianza a David López en el eje de la zaga tras sus buenas actuaciones, o devolver la titularidad al cordobés, capitán indiscutible del equipo.

Otro de los interrogantes en la formación del Mallorca es la identidad del ocupante del perfil derecho del ataque. Mateo Joseph y Luvumbo se disputan un puesto en el once. En el caso del angoleño, sería su debut con la elástica bermellona.

Noticias relacionadas

Por su parte, el Betis de Pellegrini llega a Son Moix con la intención de consolidar sus opciones europeas, al estar clasificado en quinta posición con 38 puntos tras el triunfo de prestigio conseguido ante el Atlético de Madrid (0-1) en el Metropolitano. El Betis centrará todos sus esfuerzos en mantener la intensidad y el orden defensivo desplegado en el Metropolitano, como base de su reconocible juego de ataque basado en la presión y en el buen trato de la pelota.