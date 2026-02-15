Opinión | ¡Musho Beti!

Nueva derrota del Mallorca que deja a los bermellones en zona de descenso después de un partido que, así como se perdió, la verdad es que se pudo empatar, pero nunca ganar.

Los verdiblancos llegaron a Son Moix con muchas bajas y con muchos aficionados, pero las ausencias del Cucho Hernández, del Chimi Ávila, de Lo Celso o Isco no mermaron a un equipo con tres delanteros de lujo, un centro del campo de nivel, y una defensa poco exigida por un Mallorca que solo despertó de verdad tras el gol, uno más, de Vedat Muriqi.

El Mallorca tuvo cuatro caras, las de Samu Costa, Darder, Virgili y Muriqi, y lo demás lo intentó, o ni siquiera eso en algunos casos. En la mañana del domingo, el entrenador del Porreres de Segunda Federación, Jaume Mut, me reconoció que a su equipo no le daba para más tras la derrota ante el Girona B, y empiezo a pensar que ese es el argumento también de Arrasate porque a este Mallorca, da la sensación de que tampoco le da para más.

Quieren, pero no pueden y cuando podían, parecía que no querían. Y a estas alturas, ninguno de los dos conceptos te lleva a ninguna parte. Darder estuvo bien, Virgili muy bien, Samu Costa en su línea y Muriqi ya alcanzó los 50 goles. Pero con esto no le basta al Mallorca ante un Betis de ‘musho’ nivel.

Próxima parada: Vigo. ¿Dará para más? El Mallorca cierra la jornada en descenso. Habrá que dar más.