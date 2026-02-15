Opinión | El Betis nos lleva al infierno

El partido comenzó con el Mallorca instalado en el infierno… y allí terminó. Ante un rival de la entidad del Betis, asentado en puestos europeos, el desenlace era casi inevitable. Para impedirlo, los hombres de Arrasate saltaron al césped con la intención de ser valientes, adueñarse del balón y buscarle las costuras a un equipo que volvió a demostrar su maestría al contragolpe, impulsado por la velocidad de Abde y la inteligencia de un Antony que, una vez más, se convirtió en ese dolor de muelas que nunca remite. Hubo más posesión que nunca, sí, pero escasas jugadas que se transformaran en ocasiones reales de gol.

A los de Pellegrini les bastó su primera llegada clara para abrir el marcador y desinflar el ánimo local, incapaz de mantener la portería a cero ni siquiera durante la primera mitad. La puntilla llegó en el descuento, cuando Bakambu firmó el 0-2 tras otra pérdida grosera de un Mateo Joseph que sigue sin encontrar su sitio en este equipo.

Todo parecía sentenciado, por más que las internadas de Virgili inquietaran a la zaga bética. Al menos, tras el descanso emergió un Mallorca más incisivo, con un Luvumbo decidido a agitar el partido desde la banda. El gol de Muriqi —quién si no— reavivó la esperanza de rescatar un punto que habría evitado caer en la zona de descenso, pero el empuje no se tradujo en nada más. Incluso puede decirse que la actuación de Leo Román evitó que el duelo quedara resuelto mucho antes.

En puridad, el equipo dejó algunos destellos para alimentar cierta esperanza. Pero esas sensaciones solo consuelan si se transforman en hechos en las finales que quedan hasta el final de temporada.