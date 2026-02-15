Fútbol
Opinió | El Mallorca torna al fang
Tenir el segon màxim golejador de la lliga, és evident que no vol dir res i, a més a més, de moment, serveix de molt poc. Tot i que Muriqi fes un gol excel·lent, en l’única rematada entre els tres pals, el Mallorca juga molt malament. També podria ser el titular de l’article, però no seria gens original perquè el podríem aplicar a gairebé tots els partits.
Davant el Betis, no només no va millorar sinó que tornà deixar una imatge preocupant, sobretot a la primera part, on l’equip andalús, pràcticament caminant, el va superar en totes les facetes del joc. Cada vegada que Antony o Abde s’acostaven a l’àrea creaven el pànic a la desorientada defensa mallorquinista. Dues accions bastaren per avançar-se amb dos gols que els mallorquinistes entomaren molt malament i no saberen neutralitzar.
Llevat de les accions individuals de Jan Virgili, l’únic que té clares intencions ofensives, per molt que el Mallorca tingués la pilota se sabia que res no passaria. És desesperant veure la tendència d’alguns futbolistes jugar sempre cap endarrere. Ningú no hi posa més intensitat, ni jugant a la desesperada. I a tot això la classificació torna a dur els mallorquinistes a enfangar-se de mala manera. Després del gol de Muriqi, el Mallorca no en va tenir cap ni una més, perquè el cop de cap de Jan Virgili en el darrer minut també va anar a fora.
Però no és pot obviar que el resultat pot ser fins i tot enganyós ja que el Betis en tengué un parell de clares que Leo Roman va desbaratar. Jagoba Arrasate, que se li està girant molt feina, tampoc no va tenir gens de sort amb el canvis. Substituir Sergi Darder no va semblar una bona idea, quan l’artanenc era l’únic amb les idees clares.
La classificació es torna a complicar perquè els resultats no han ajudat gens. La costa s’empina amb el pròxim desplaçament a un camp difícil com és el de Balaídos.
