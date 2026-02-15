El Mallorca vuelve a las andadas y al descenso

El Real Mallorca volvió a las andadas y llegó muy tarde al partido ante el Betis (1-2), encajando una nueva derrota que, unida a los resultados de Rayo Vallecano y Valencia, le devuelve a los puestos de descenso. Abde y Bakambu se aprovecharon de la debilidad defensiva de los de Arrasate en la primera mitad. Muriqi, en la segunda, devolvió la esperanza con su decimosexto gol en Liga, pero no fue suficiente.

La jornada de domingo ya empezó torcida con los triunfos de los rivales directos. La victoria era vital para dormir toda la semana fuera de ellas y evitar otra semana de muchos nervios.

Pero lo que pasó es que el Mallorca volvió a evidenciar que de fútbol anda justo, por no decir muy falto. Y que de veteranía, lo mismo, sobre todo en la primera parte.

El choque ante el Betis era un partido para demostrar que el equipo había dado un paso adelante en Son Moix tras ganar a Athletic y Sevilla. Pero lo que hizo fue volver a dar cinco atrás, en especial en la primera mitad. Planos en ataque, únicamente dependiendo de la iluminación de Virgili, y benjamines en defensa, abriendo las puertas de casa para que los de Pellegrini, que apostaron todo al contraataque, se lucieran en dos jugadas con las que dejaron casi decidido el choque antes del descanso.

Ya a los dos minutos, una pésima cesión de Samu Costa a Leo Román, que la despejó mal también, estuvo a punto de costar el gol de Marc Roca, que la enganchó de primeras desde el centro del campo, pero el remate dio en el poste. El Mallorca, a partir de ese momento, gozó de la posesión, pero porque el Betis le permitió tenerla entre centrales. Y con la pelota en los pies ante una defensa bien plantada, a este equipo se le ven las costuras por todos lados.

El Mallorca buscaba a Samu Costa o Mascarell en la salida a una velocidad muy lenta, con los laterales que apenas subían, temerosos de Abde y Antony, y con Darder demasiado escondido tras los centrocampistas rivales. El resultado fue una posesión inocua, con un Muriqi bien sujeto, un Mateo Joseph que se harta de demostrar que la banda no es su sitio y un Mallorca excesivamente timorato.

Y si de algo pecó ante el Betis fue de saber cortar las jugadas a tiempo. De una falta a favor por una mano de Llorente muy protestada se pasó al 0-1. El centro de Mojica fue malo, Darder no terminó la jugada y el Betis salió en tromba. La jugada continuó y nadie del centro del campo fue capaz de frenar el ataque. Antony se hizo hueco, disparó y Leo Román no despejó del todo bien la pelota. Pero si alguien falló fue Maffeo, que intentó controlar el balón, se le escapó y Abde, de volea, hizo el primero.

El gol sentó como una losa a los bermellones, que bajaron aún más el nivel. El Betis, más cómodo que nunca, se limitaba a tapar espacios y esperar su oportunidad. Y esta llegó en el tiempo añadido, con otra jugada que debería haber acabado en falta del Mallorca y que no llegó. Y un pase de Antony a la espalda de Mojica lo aprovechó Bakambu para marcar el segundo. Con menos no se podía llevar más botín el Betis.

La respuesta de Arrasate tras el descanso fue quitar a Mateo Joseph y Mascarell y meter a Morlanes y Luvumbo, que debutaba. Pero claro, con 0-2 quizá el escenario no es el más propicio. Y los cambios tampoco modificaron mucho la imagen. Al Mallorca le seguía costando horrores pisar área rival.

Y en una que lo hizo, en la que se pudo haber señalado penalti a Muriqi, acabó con amarilla al kosovar por simulación, o así lo entendió Díaz de Mera, que empezó a desesperar a los bermellones con su toma de decisiones. Pero cuando menos parecía que el partido fuese a cambiar, un centro de Darder lo remató de maravilla Muriqi para colocarla en la escuadra. 16 goles para él ya y más de veinte minutos por delante, y el Mallorca se venía arriba.

Eran los mejores momentos de los bermellones, pero no acababan de transformarlo en ocasiones. El miedo a otro fallo impedía correr más riesgos de los que eran necesarios en un partido como el de esta noche. Y lo que estuvo a punto de llegar en dos ocasiones fue el tercero del Betis, pero primero Leo Román y después David López, en línea de gol, lo impidieron. Y luego otra vez el ibicenco ante Abde, aprovechando de nuevo otro hueco dejado por Maffeo a su espalda. El Mallorca mareaba el balón en el centro del campo, pero no sabía cómo llegar al área.

Y en el 88, tras un centro de Antonio, un remate de Virgili de cabeza pasó al lado del palo de Vallés en la que fue la más clara en el tramo final. Llegó una nueva derrota, que deja al Mallorca en puestos de descenso. Los bermellones se reengancharon muy tarde al partido y ahora tocará vivir, de nuevo, una semana de incertidumbre y muchas dudas.