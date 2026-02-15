Darder, autocrítico tras la derrota del Mallorca ante el Betis: «Tenemos que dar un paso adelante desde hace tiempo»

«Tenemos que dar un paso adelante desde hace tiempo». Sergi Darder no escondió su autocrítica tras la derrota del Mallorca ante el Betis (1-2) en Son Moix, un partido en el que los verdiblancos castigaron especialmente al conjunto bermellón a la contra. «Somos conscientes de que no estamos dando el nivel esperado», aseveró el de Artà.

«No hemos sido capaces de contrarrestar sus virtudes», explicó el centrocampista bermellón, que puso el foco en los desajustes defensivos: «El Betis no es un equipo que tenga ese porcentaje de posesión alto, pero al contraataque te mata».

Para Sergi Darder, el problema fue doble: el Mallorca sufrió transiciones que ya «sabía» que iban a llegar. «Nos han pillado muchos contraataques y cuando pasan tantas cosas que sabes que pueden pasar, es porque no has hecho las cosas bien», aseveró.

En ataque, el jugador mallorquín lamentó la falta de claridad en los metros finales. «El equipo no ha sabido encontrar ese último pase o ese centro», señaló, y dejó una reflexión contundente sobre cómo se le escaparon los puntos al Mallorca: «Sin hacer mucha cosa nos hacen dos goles».

«El 0-2 es una hostia fuerte»

El artanenc hizo especial mención al golpe psicológico del segundo tanto: «El 0-2 al borde del descanso es una hostia fuerte».

Pese a todo, Darder defendió la reacción del Mallorca para buscar el empate. «El equipo ha tenido el empuje, ha hecho méritos para empatar», aunque insistió en que faltó respuesta ante lo que mejor hace el Betis: «No hemos sabido ajustar bien estas vigilancias, nos han corrido muy fácil».

Con la mirada ya puesta en los próximos partidos y el rsto del campeonato, Darder advirtió de que el camino no será fácil: «Claro que vamos a sufrir… vamos a sufrir hasta el final».