RCD Mallorca-Real Betis Balompié: Horario, canal de TV y dónde ver el partido en directo y online

El RCD Mallorca recibe este domingo al Real Betis en Son Moix con la urgencia de sumar tres puntos que pueden marcar su futuro inmediato en LaLiga EA Sports. El equipo de Jagoba Arrasate busca su tercera victoria consecutiva en casa, mientras que los verdiblancos llegan reforzados tras su triunfo en el Metropolitano y con el aval de no perder en la isla desde 2013.

El conjunto bermellón quiere que Son Moix siga siendo su fortín. Tras enlazar dos triunfos como local —intercalados con derrotas lejos de Palma— el Mallorca confía en prolongar su buen rendimiento ante su afición frente a un rival históricamente incómodo.

Las posiciones de descenso continúan acechando y, dependiendo de los resultados previos, los de Arrasate podrían arrancar la jornada en zona roja. El margen de error es mínimo. El grupo empieza a recuperar señales competitivas que le definieron en el pasado, pero necesita traducirlas en puntos.

Uno de los aspectos a corregir es la fragilidad defensiva: ocho partidos consecutivos encajando gol penalizan a un equipo que basa buena parte de su éxito en la solidez. Cerrar la portería será prioritario ante un Betis que llega con bajas sensibles en ataque.

En el plano individual, el técnico duda entre devolver la titularidad a Raíllo, ya recuperado de sus problemas en la clavícula, o mantener a David López. Además, Luvumbo, uno de los refuerzos del mercado invernal, podría disponer de sus primeros minutos. Kumbulla y Asano continúan de baja.

Por su parte, el Betis de Manuel Pellegrini aterriza en Palma con varias ausencias, especialmente en la zona ofensiva, pero con la moral alta tras su reciente victoria ante el Atlético. Más de mil aficionados verdiblancos estarán presentes en la grada.

Dónde ver por televisión el RCD Mallorca-Real Betis Balompié

El encuentro entre el Real Club Deportivo Mallorca de Jagoba Arrasate y el Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports, se disputará este domingo 15 de febrero a las 21 horas y será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde Diario de Mallorca podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.