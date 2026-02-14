La maldición de Omar Mascarell y las tarjetas rojas contra el Real Betis

Omar Mascarell ha recibido dos tarjetas rojas desde que es jugador del Mallorca, y las dos han sido frente al Real Betis. Ambas arrastraron polémica, aunque fue por motivos diferentes. La primera de las dos fue en la temporada 2023/24, en el Estadio Benito Villamarín. El tinerfeño vio la segunda amarilla al filo del descanso en una jugada en la que ni siquiera cometió falta.

Ortiz Arias, el colegiado de aquel encuentro, expulsó a Mascarell por un pisotón a Marc Roca, pero lo que sucedió en realidad fue todo lo contrario: el futbolista verdiblanco fue quien pisó al del Mallorca. Una roja totalmente injusta que dejó a los bermellones con diez todo el segundo tiempo en un choque que acabaron perdiendo 2-0. El error del árbitro fue tan claro que el Comité de Competición terminó retirando la segunda amarilla al centrocampista.

La segunda expulsión fue la temporada pasada en el encuentro de vuelta, en Son Moix. La acción tuvo que ser revisada por el VAR pero admitía pocas dudas. El internacional con Guinea Ecuatorial le clavó los tacos en el tobillo a Jesús Rodríguez en una entrada temeraria y vio la roja directa tras la revisión. Fue una jugada que dejó al Mallorca con uno menos a falta de veinte minutos para el final y que resultó decisiva para el desenlace del partido, que terminó con victoria del Betis por 0-1 en el descuento.

Mascarell empezó a entrar como titular para dar equilibrio defensivo tras el 3-0 de la ida ante los verdiblancos -en el que fue suplentes- y ahora afronta este duelo asentado en el centro del campo. El tinerfeño vuelve a medirse al Real Betis en un encuentro fundamental para los bermellones en la lucha por la permanencia, con el precedente de sus dos expulsiones.