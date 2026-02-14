Jagoba Arrasate y su relación amorosa con el Mallorca: "Tengo la convicción de que va a estar mucho mejor con el tiempo"

En el día de San Valentín, Jagoba Arrasate define así el punto en el que se encuentra su relación amorosa con el Mallorca: “Pensando que ha estado peor, ahora está algo mejor y tengo la convicción de que va a estar mucho mejor con el tiempo”. El técnico ha comparecido esta mañana en Son Bibiloni para la rueda de prensa previa al partido ante el Betis de este domingo en Son Moix. "Cada partido es importante ahora, urge sumar. Sabemos lo que tenemos enfrente y lo respetamos, pero tenemos que volver a lo que hemos hecho contra Sevilla y Athletic. El partido es complicado porque el rival es de los mejores, pero estamos mejor y podemos plantar cara a este tipo de equipos. No podemos desaprovechar ninguna oportunidad", ha declarado el de Berriatua.

Para el duelo ante los verdiblancos, el vizcaíno ha dejado entrever que Antonio Raíllo volverá a la titularidad después de más de un mes: “La lesión prácticamente la ha dejado atrás, lo veo mucho mejor, entrenando normal, con esa cosa de que tenga alguna molestia. Ahora como es normal entran las dudas al decidir: recuperar a tu capitán, tener a un jugador como David que lo ha hecho muy bien y Martin que es una garantía. Eso es lo que queremos los entrenadores”.

El preparador vasco también ha augurado que este domingo se podrá ver a Zito Luvumbo debutar con la camiseta del Mallorca: “Lo veo mejor, más adaptado. Tiene una naturaleza muy marcada, es un agitador y no podemos ir en contra de eso. Esta semana le ha venido muy bien. Lo veo cerca y es probable que mañana tenga sus primeros minutos”.

La mayor duda para Arrasate en el once ante el conjunto de Pellegrini reside en la banda derecha, donde varios jugadores se han ido alternando a lo largo del curso: “Es una posición que nos está bailando. En casa Asano y Mateo Joseph han tenido protagonismo porque necesitamos alguien que se pueda acercar al gol. Y fuera de casa hemos utilizado una banda más larga con Antonio o como el otro día con Mateu Jaume. Es en función del plan de partido, en casa hemos metido más un atacante, Pablo Torre también es otra opción. Es verdad que en esa posición nadie acaba de ganarse el puesto. Ojalá dentro de un mes no haya ninguna duda porque haya un jugador ahí que lo esté haciendo muy bien”.

Sobre Pablo Torre, que fue titular en el Camp Nou tras más de dos meses sin serlo en Liga, ha añadido: “Viene de hacer un gol y un buen partido, necesitamos a este Pablo y creo que ha hecho un click también. Ya sea de inicio o después necesitamos sus buenos minutos y los vamos a tener”.

En lo que respecta al Betis, Jagoba ha destacado la gran reacción que mostraron frente al Atlético en Liga tras el 0-5 encajado en Copa del Rey: “Vienen de ganar en el Metropolitano haciendo un grandísimo partido. Tuvieron un rigor y una actividad defensiva muy grande, y si tienen eso luego tienen calidad para ganar los encuentros. Creo que van a tener más balón que en el Metropolitano, ellos suelen dominar”.

El técnico ha destacado, sobre todo, a Abde y Antony, quienes causaron estragos en la zaga bermellona en el duelo de ida: “Tienen dos extremos muy desequilibrantes que juegan a pierna cambiada. No nos interesa que vayan para dentro. Tenemos en mente el partido de ida, nosotros no defendimos bien. Hemos trabajado durante la semana para que ellos no reciban en ventaja, y si reciben en ventaja, para tener ayudas. Si ellos brillan las noticias van a ser malas para nosotros”.

Sin embargo, el de Berriatua tiene claro que su equipo debe centrarse en sus propias fortalezas y no solo en las del contrario. “Nuestra idea va a ser la misma que los otros partidos en casa, de salir a por el rival. Tenemos que ser valientes. Es verdad que tienen dos extremos abiertos que a veces los dejan descolgados para transitar rápido. Es un equipo que tiene amplitud, verticalidad y profundidad. Por eso es un equipo que está quinto, que con este entrenador todos los años han cumplido los objetivos. Pero no vamos a centrarnos solo en sus virtudes, también en qué estamos mejorando, dónde estamos mejor y dónde podemos hacerle daño al Betis”, ha zanjado.