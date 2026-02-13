Son Moix se prepara para una marea verdiblanca en el Mallorca-Betis

El Real Mallorca se prepara para una auténtica marea de más de mil aficionados del Betis este domingo en Son Moix, en un partido clave para la permanencia. La previsión de una amplia presencia verdiblanca en las gradas añade presión ambiental a un duelo en el que los de Jagoba Arrasate buscan su tercera victoria consecutiva en casa. Como cada temporada en la que Mallorca y Betis se retan en Palma, la colonia de seguidores del conjunto de Pellegrini residentes en la isla se moviliza para ver a los suyos en directo.

A pesar de que el partido se disputará a las 21 horas, desde el Mallorca piden a su afición, que esta temporada ha disminuido su afluencia en Son Moix, que acudan al importante choque.

Tan solo en la parte dedicada a la grada visitante se han vendido 700 entradas, a un precio reducido de 30 euros por el convenio de la gran mayoría de clubes de Liga.

A ellas hay que sumar las que seguidores del Betis compren por su cuenta por el resto del estadio, más los que entrarán con carnets de abonados que consigan de conocidos o reventa, algo que es muy complicado de evitar. Así, los cálculos que hacen desde la entidad son que habrá más de mil seguidores del conjunto verdiblanco.

La importancia del partido es máxima para el Mallorca. Los bermellones, que a domicilio siguen sin dar el nivel, acumulan dos triunfos seguidos en casa (Athletic y Sevilla) y aspiran ante el Betis a dar continuidad a la buena racha. Y es que la permanencia pasa en su mayoría por sacar adelante los partidos de casa.

Es por ello que varios jugadores de la primera plantilla, como Samu Costa, también han hecho un llamamiento a los aficionados para que venzan la pereza, el frío o las horas y acudan a animarles al estadio. “Lo del otro día en casa fue muy especial. Ahora viene un partido muy importante y os necesitamos. Que se sienta Son Moix. Con vosotros somos más fuertes. Sempre amunt”, publicó en su cuenta de Instagram.

S'Escorxador, punto de reunión

Mañana sábado se celebrará en Palma la tradicional quedada de peñas del Betis, en un brindis de hermanamiento. El domingo, los aficionados están convocados a una Fan Zone en la zona de s’Escorxador, habitual punto de reunión.

La apertura de puertas será a las 14.00, el encuentro de peñas a las 15.00 y, una hora más tarde, la ‘Fiesta Verdiblanca’. A las 19.00 está prevista la ‘Gran Marcha Verde’ hacia Son Moix.

El caos de hace dos temporadas

Cabe recordar que hace dos temporadas se vieron imágenes de mucha tensión en Son Moix. Los aficionados del Betis, desperdigados por todo el estadio, comenzaron a saltar entre gradas para juntarse todos en un mismo lado del estadio, siguiendo órdenes de la Policía Nacional, provocando que 43 socios del Mallorca tuvieran que ser reubicados para garantizar que no ocurriera ningún problema.

Una situación que el curso pasado, en el que también acudieron al estadio un millar de seguidores del Betis, ya no se repitió al ampliar el club el sector dedicado a la grada visitante.