El Mallorca rinde homenaje a Miquel Contestí dando su nombre al palco de Son Moix

El Mallorca ha definido, tras varias reuniones con entidades representativas del mallorquinismo, rendir homenaje a Miquel Contestí dando su nombre al Palco Presidencial del Estadi Mallorca Son Moix, que pasa a denominarse Llotja Presidencial Miquel Contestí, el espacio más emblemático de la instalación y uno de los lugares con mayor carga simbólica del club.

Contestí fue presidente del Mallorca durante 14 años, una etapa clave en la historia de la entidad, y su figura está estrechamente ligada a la representación institucional del club. Por este motivo, se ha considerado que el palco de honor es el lugar que mejor refleja su legado, su liderazgo y su vinculación con la presidencia del Mallorca.

Durante el proceso de valoración, el club mantuvo conversaciones y valoró de manera específica la opinión de la Unió de Penyes Mallorquinistes, el Moviment Mallorquinista y la Penya de Llucmajor Miquel Contestí, entre otros. Entidades representativas del mallorquinismo, cuyas aportaciones formaron parte del análisis previo a la decisión final. Tras este proceso compartido, se optó por la Llotja Presidencial al entender que es el espacio que mejor conecta con la dimensión histórica y representativa de la figura de Contestí.

El homenaje incluirá además la colocación de una placa conmemorativa con su nombre en el propio palco presidencial, cuya inauguración se llevará a cabo en un día de partido que se comunicará próximamente.

Mural de René Mäkelä

Este reconocimiento se verá reforzado también con la realización de un mural dedicado a Contestí en una de las bocas del estadio. La obra correrá a cargo de René Mäkelä, el artista encargado del diseño de todas las bocas del estadio, lo que permitirá integrar el recuerdo de Contestí dentro de la identidad visual y arquitectónica del recinto.

Con esta iniciativa, el Mallorca quiere reconocer y poner en valor la trayectoria, el compromiso y la huella imborrable que Miquel Contestí dejó en la historia del club.

Fallecido el pasado 2 de enero, Contestí fue una de las figuras más decisivas y respetadas en la historia del Mallorca. Dedicó buena parte de su vida profesional y personal al servicio de su isla y, de manera muy especial, a la supervivencia y consolidación del club mallorquinista, al que quedará unido para siempre como el presidente que lo salvó en el momento más oscuro de su existencia.