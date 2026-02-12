Valjent lo juega todo

Cuando un aficionado piensa en Martin Valjent no duda de que está ante una de las leyendas del Mallorca. Su actitud y su compromiso desde que llegó a la isla, tanto dentro como fuera del campo, lo han convertido en uno de los futbolistas más queridos y respetados por el mallorquinismo. Ahora, los números le otorgan un nuevo hito en su carrera: es el único futbolista de la Liga que ha disputado absolutamente todos los minutos de los 23 partidos de curso que está en juego.

El chavalín eslovaco que llegó con 22 años al Mallorca cedido por el Chievo Verona ocupa actualmente el lugar más alto del ranking de jugadores con más minutos disputados con un total de 2.070. Lo que vienen a ser todos. Y es que Martin Valjent, que cumple su octava temporada vistiendo la camiseta del club, sigue siendo una de las piezas indiscutibles del equipo, ahora a las órdenes de Jagoba Arrasate.

Martin Valjent comparte esa primera plaza con ocho porteros: Unai Simón (Athletic), Herrera (Osasuna), Dmitrovic (Espanyol), David Soria (Getafe), Remiro (R. Sociedad), Radu (Celta), Sivera (Alavés) y Courtois (R. Madrid). Sin embargo, es el único jugador de campo en sumar todos los minutos. Por detrás de él se encuentra Arambarri, del Getafe, con 2.40 minutos, mientras que de entre la propia plantilla el segundo en aparecer es Muriqi, con 1.797.

El central ha formado pareja este año con todos sus compañeros de posición: Kumbulla, David López y, por supuesto, con Antonio Raíllo, con quien ha consolidado una de las duplas más longevas de la competición. Pero la pieza que se mantiene invariable durante este curso es el 24, cuya regularidad, la falta de lesiones y los galones hacen que parezca difícil que alguien pueda quitarle su lugar. El central ha vivido (casi) de todo como bermellón. Llegó tras el ascenso de la extinta Segunda División B a Segunda División para dejar al club en Primera en ese mismo curso. En consecuencia, la entidad bermellona abonó la cláusula de la opción de compra del Chievo Verona, de alrededor de un millón y medio, y fichó por el Mallorca.

En la temporada siguiente el club vivió otro descenso que, de nuevo, se solventó rápidamente con un ascenso. A partir de ahí, Valjent ha conseguido como bermellón cuatro permanencias, ha disputado una final de la Copa del Rey y una semifinal de la Supercopa de España. Un nombre que, ligado de forma inevitable al de Raíllo, encarna la historia reciente del club bermellón, como bien exhibe cuando luce el brazalete de capitán. El pasado mes de diciembre, sus números le valieron para convertirse en el extranjero con más partidos en el Mallorca tras superar los 258 del histórico Nunes. A día de hoy, ya son 267 duelos: 184 en Primera División, 66 en Segunda, 16 en Copa del Rey y 1 en la Supercopa de España. En Segunda se estrenó como goleador contra el Tenerife y la temporada anterior lo hizo en Primera con tres tantos en el tramo final contra Sevilla, Celta y Real Madrid.

Teniendo en cuenta que Valjent tiene tan solo 30 años y que renovó el año pasado hasta 2029, todo parece apuntar a que, si sigue así, seguirá batiendo registros en el Mallorca. El zaguero se ha ganado un hueco importante en la historia del club. Así, todo lo que signifique seguir agrandando su leyenda será una buena noticia para el mallorquinismo.