Arrasate decide: Raíllo pide paso para el duelo del Mallorca ante el Betis

«Seguramente vuelva mucho antes de lo que me digan», decía Antonio Raíllo solo una semana después de haber sufrido una luxación en la clavícula el 7 de enero durante un entrenamiento en Son Bibiloni. Poco más de un mes después el capitán del Mallorca está entrenando con normalidad y apunta al importante duelo de este domingo ante el Betis en Son Moix (21 horas).

El central ya no siente las molestias propias de una lesión de este calibre y que afectan decisivamente a su movilidad, sobre todo en un defensa que necesita ir al choque. No obstante, el cordobés asegura que está recuperado y que podría saltar al césped si el entrenador lo considera oportuno. Y ahí está la clave. La decisión final será de Jagoba Arrasate, que ya ha dejado claro que quiere disponer del central andaluz cuando esté al cien por cien.

Lo lógico sería que el preparador vasco recuperara a uno de sus indiscutibles y peso pesado del vestuario, pero el buen nivel que ha demostrado David López en sus últimas actuaciones formando pareja con Valjent pueden provocar que espere a la siguiente jornada para ser titular. El canterano ha elevado su rendimiento en los tres partidos seguidos que ha jugado de inicio.

El temor del de Berriatua es que se fuerce sin necesidad y recaiga para afrontar el tramo decisivo de la temporada. No obstante, Raíllo ha dicho en público y en privado que siente que está para jugar. «Sabéis que soy un fatiga cuando me lesiono. Soy de los que está mañana y tarde entrenando hasta que se recupera. Por eso no es casualidad que muchas veces acorte plazos», dijo hace unas semanas en unas declaraciones ofrecidas por el club.

El zaguero, de 34 años, lo jugó todo hasta que se lesionó, es decir, los 1.620 minutos disputados en las primeras dieciocho jornadas de competición. Es de los que no se borra. Incluso insistió para seguir siendo alineado a pesar de haber sufrido una fractura en el pómulo en Oviedo que le obligó a pasar por el quirófano. De hecho, regresó en la jornada siguiente con una máscara protectora para sorpresa de muchos porque estaba mostrando valentía en una circunstancia que otro jugador habría sido descartado.

Lo que es seguro es que a Arrasate no le sobran los defensas ya que Kumbulla sigue sin estar recuperado de sus molestias, de ahí que el propio David López haya asumido mucho más protagonismo en las últimas semanas. El albanés ayer tampoco se ejercitó con sus compañeros en la ciudad deportiva y se une a las bajas de Asano y Jan Salas.