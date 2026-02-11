Unos números incompatibles con la permanencia del Mallorca

Si el RCD Mallorca quiere tener más cerca la permanencia, necesita cerrar el grifo de su portería de una vez por todas. Con 37 goles encajados, es el tercer equipo que más recibe de LaLiga, igualado con el Valencia y el Girona y tan solo por detrás del Sevilla y el Levante (38). Los cuatro están inmersos en la lucha por evitar el descenso. Además, el conjunto bermellón ya acumula ocho partidos consecutivos sin dejar la portería a cero. Unas cifras preocupantes por dos motivos: primero, porque los de Jagoba Arrasate se obligan a marcar más de un gol para sellar una victoria; y segundo, porque la progresión de tantos en contra, de continuar así, dibuja un escenario casi incompatible con la salvación.

Conseguir porterías a cero es el gran debe de esta plantilla y del técnico de Berriatua. Solo lo han logrado en tres ocasiones (Alavés, Getafe y Oviedo), un bagaje excesivamente bajo que, por otro lado, explica lo mucho que le cuesta a este grupo amarrar triunfos. Pese a que Vedat Muriqi está sosteniendo al equipo con sus 15 goles y maquillando la escasa aportación ofensiva del resto de delanteros —Mateo Joseph suma dos tantos y Abdón aún no se ha estrenado—, no es suficiente para traducirse en victorias. Y la explicación está en los preocupantes números defensivos del Mallorca.

Son ya ocho partidos consecutivos encajando gol, una barbaridad que no se sostiene y para la que ni los jugadores ni el cuerpo técnico están encontrando solución. Desde el pasado 15 de diciembre, ante el Oviedo en el Carlos Tartiere, el Mallorca no ha terminado un partido sin recoger el balón de su propia portería. Y aquel día lo hizo, además, frente a un rival que por entonces acumulaba cinco encuentros sin marcar.

Arrasate ha probado con defensa de cuatro y de cinco, con distintas parejas de centrales y con laterales titulares y suplentes. Pero ni aun así el equipo ha logrado recuperar la solidez que sí exhibió el curso pasado, cuando en toda la Liga encajó 45 goles, solo ocho más de los que lleva ahora.

Y no se trata únicamente de un problema atribuible a la defensa o al portero. El desequilibrio nace también de la falta de trabajo defensivo, en ocasiones, de algunos futbolistas diferenciales en ataque. Es el caso de Jan Virgili, a quien le cuesta cerrar por detrás, así como de otros jugadores como Darder, menos constantes en el repliegue, aunque ambos han mejorado en este aspecto en las últimas jornadas.

Una proyección de 61 goles

Si el Mallorca mantiene la misma media de goles encajados (1,6 por partido) hasta el final del campeonato, al término de la jornada 38 habría recibido 61 goles. Y, atendiendo a los precedentes, superar la barrera de los sesenta suele equivaler a un billete directo a Segunda División.

La pasada temporada, dos de los tres equipos que descendieron superaron esa cifra: Valladolid (90) y Las Palmas (61). El Leganés bajó con 56, mientras que el Girona se salvó por poco tras encajar 60. En la temporada de la permanencia agónica con Javier Aguirre, el Mallorca cerró el curso con 63 goles en contra, a solo un punto del descenso.

Es cierto que existen excepciones, como le ocurrió al Villarreal hace dos campañas: el conjunto amarillo finalizó octavo con 65 goles encajados, pero equilibró la balanza con el mismo número de tantos a favor. Casos aislados que confirman una regla que se repite casi cada temporada en Primera División.

Noticias relacionadas

El Mallorca tiene por delante quince partidos en los que, más allá de proteger a Muriqi como si de un tesoro se tratara, debe encontrar la forma de recuperar el muro defensivo que le ha caracterizado en los últimos años. Si lo logra, la permanencia estará mucho más cerca.