Golpe durísimo para Jan Salas: adiós a la temporada por una grave lesión

La mala suerte se ha cebado con Jan Salas esta temporada. El centrocampista del Mallorca, de regreso en el mercado de invierno tras el fracaso de su cesión en el Córdoba, ha dicho adiós a lo que queda de curso. Sufre una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que deberá pasar por quirófano y estará un mínimo de seis meses de baja.

Tal y como ha informado el club en sus redes sociales, las evaluaciones médicas han confirmado el diagnóstico y el futbolista se encuentra pendiente de evolución y de valorar las acciones a seguir por parte del club.

El de Binissalem, el último canterano de Son Bibiloni en conseguir un hueco en el primer equipo, hizo las maletas el pasado verano rumbo a Córdoba en busca de una cesión que le ofreciese minutos con regularidad y la posibilidad de foguearse en una categoría tan complicada como la Segunda División. Sin embargo, su participación en el conjunto andaluz se ha reducido a muy pocas apariciones, siendo el banquillo su hábitat natural.

En el pasado mercado de invierno, además, el Córdoba comenzó a reforzarse con centrocampistas, lo que dejó claro que no contaban con Salas. Vista la situación, Mallorca y jugador acordaron que lo mejor para él era regresar a la isla y ponerse a las órdenes de Arrasate, también al no encontrar acomodo en otro lugar que le pudiese resultar beneficioso.

Sin embargo, esta lesión, producida en el entrenamiento posterior a la derrota frente al Barcelona, cierra prácticamente un año para olvidar del joven futbolista, que tiene ahora por delante un largo y complicado proceso de recuperación.