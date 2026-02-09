Alfonso Díaz gana la batalla a la plantilla del Mallorca por las primas

El RCD Mallorca ha puesto fin a uno de los pulsos que mantenía con la plantilla desde el pasado verano. Y el gran vencedor de este choque ha sido Alfonso Díaz, CEO de Negocio de la entidad bermellona. El directivo ha conseguido, en la dura negociación por las primas económicas a repartir entre la plantilla por la posición final en laLiga, dejar sin premio la permanencia, algo que reclamaba el vestuario por boca de sus capitanes.

Según ha informado Onda Cero, la negociación de las primas ha concluido con el club ofreciendo ocho millones de euros en caso de ganar la Liga, cinco por la clasificación para la Liga de Campeones y tres por finalizar en décima posición. La plantilla quería también recibir premio por conseguir la permanencia, algo a lo que se oponía el CEO de la entidad con el apoyo del presidente y propietario, Andy Kohlberg. El club premiará como máximo la duodécima posición con una prima de dos millones de euros a repartir entre toda la plantilla, algo que finalmente han aceptado.

A pesar de que lograr la permanencia es el objetivo número uno del club, desde la dirección han considerado siempre que es lo mínimo exigible para la plantilla. Una obligación que hay que conseguir cada temporada para seguir creciendo año tras año y que no merece una prima por conseguirla.

Los equipos suelen cerrar todos estos asuntos en pretemporada o tras las primeras jornadas de Liga. En el caso del Mallorca, estalló el caso Dani Rodríguez —uno de los capitanes— el 31 de agosto, último día del mercado de verano, y, unido a la mala situación del equipo —en descenso—, la entidad decidió esperar un tiempo prudente para tratar este asunto.

A pesar de que tanto club como vestuario esperaban que las negociaciones se hubiesen cerrado en poco tiempo, han tenido que pasar prácticamente seis meses para que las conversaciones lleguen a buen puerto. Ahora, con el equipo a dos puntos del descenso, se cierra un capítulo que corría riesgo de enquistarse cuando ya se ha consumido más de la mitad de la competición.