El plan de Arrasate se queda a medias

El plan que tenía Jagoba Arrasate en el Camp Nou se quedó a medias. El de Berriatua planteó una idea similar con la que salió en el Metropolitano en lo que se refiere a lo defensivo, pero aquel día quedó en evidencia que no se puede salir al campo de un gigante, en un partido en el que estarás gran parte del tiempo defendiendo lejos del área contraria, sin tener una amenaza arriba.

El técnico aprendió la lección y ya avisó en la rueda de prensa previa al choque ante el Barcelona: "El tema de amenazar es vital, lo normal en este tipo de encuentros es que rodees a Muriqi con gente que pueda ir al espacio".

El encargado de atacar la espalda de la línea adelantada del conjunto de Hansi Flick fue Jan Virgili, que fue suplente en el Metropolitano. El extremo de Vilassar causó estragos en la zaga azulgrana durante el primer tiempo y fue un auténtico dolor de cabeza para Jules Koundé.

El plan de Jagoba estaba saliendo casi a la perfección, tan solo faltaba que entrase la pelotita, que es lo más difícil en el fútbol. Muriqi estuvo a punto de marcar el 0-1 tras una de las internadas de Virgili, que puso un balón fuerte y tenso al que el kosovar llegó demasiado forzado, enviándolo fuera. El internacional sub-21 con España también tuvo alguna clara para adelantar a los bermellones, pero Joan García estuvo atento para evitarlo.

El Barcelona era el que tenía el control de la posesión, pero quien tenía el partido donde quería era el Mallorca. Hasta que llegó el gol, con alguno de fortuna, de Robert Lewandowski. El equipo balear salió vivo al descanso, pero tras el paso por vestuarios se olía que el 2-0 tardaría poco en llegar. Y así fue.

Arrasate tardó en hacer los cambios y cuando los hizo, ya era tarde. El desgaste físico hizo mella y los de Flick, que estuvieron notablemente mejor en el segundo tiempo, lo aprovecharon para poner más tierra de por medio. Todo el peligro que creó el Mallorca en la primera parte fue el que no provocó en la segunda. Y eso, para resistir en un estadio como el Camp Nou, es vital, tal y como dijo el propio Jagoba.