Stuart Holden, accionista del Mallorca, sobre el 1-0 del Barça: «Es fuera de juego»

Stuart Holden, exfutbolista profesional y accionista minoritario del Real Mallorca, ha criticado la actuación del colegiado en el 1-0 a favor del Barça que ha permitido a los azulgranas adelantarse en el marcador en el partido que los bermellones han disputado este sábado en el Camp Nou (derrota por 3-0).

«Opiniones sobre este gol de Lewandowski y sobre cómo interpretar aquí un “bloqueo” frente a un “juego deliberado” del defensor», ha señalado Holden, en una publicación en la red social X (antes Twitter), en referencia a la acción que ha acabado en el gol de Lewandowski.

El estadounidense (nacido en Escocia, pero nacionalizado norteamericano), que es el analista principal de partidos para la cadena FOX Sports, señala que el gol, conseguido en el minuto 28 del encuentro, no debió subir al marcador. «En mi opinión es fuera de juego y eso no debería constituir una nueva fase de juego», afirma.

«Aunque sé que hay cierto grado de subjetividad», concluye Holden, de 39 años y que como futbolista jugó en el Bolton Wanderers de la Premier League inglesa o el Houston Dynamo en la MLS.

Holden es accionista minoritario y copropietario del RCD Mallorca desde enero de 2016, cuando entró en el club como parte de un grupo de inversores que encabezaba en su momento Robert Sarver y en el que también estaban Steve Nash (exjugador de la NBA) y Andy Kohlberg, quien ahora es el máximo accionista y presidente.