Opinión | Esfuerzo baldío en el Camp Nou

El peso de los apriorismos marcó el partido incluso antes del pitido inicial. La visita del Mallorca al Camp Nou pertenecía a esa categoría de encuentros en los que casi todo parece escrito de antemano. La afición bermellona asumía que lo más probable era volver a casa de vacío, como ya les había ocurrido a los diez anteriores visitantes. Jagoba Arrasate también lo tenía interiorizado: planteamiento ultradefensivo, Muriqi aislado como referencia y la esperanza de que la velocidad de Virgili pudiera incomodar a la zaga azulgrana.

El plan funcionó durante buena parte del primer acto. El Barça se atascó ante el bloque bajo mallorquinista, mientras los visitantes amenazaban más de lo previsto, llegando incluso a generar dos ocasiones claras. La primera intervención del partido, paradójicamente, fue de Joan García y no de Leo Román. El equipo podía reprocharse no haber sido más contundente en esas llegadas, pero también presumir de una puesta en escena valiente dentro de sus posibilidades.

El sueño —porque puntuar en el Camp Nou solo podía calificarse así— duró 28 minutos. Lewandowski cazó un balón suelto en el área pequeña tras una serie de rechaces y abrió un marcador que ya no volvería a cerrarse. Aun así, el Mallorca logró llegar vivo al descanso.

La segunda parte tuvo poca historia. El Barça encontró la forma de deshilachar la estructura defensiva visitante y el segundo gol parecía cuestión de tiempo. Llegó desde las botas de un Lamine Yamal en estado de inspiración, que certificó la superioridad azulgrana.

Queda la pregunta inevitable: ¿qué se puede rescatar? La imagen, pese a la derrota, no fue mala. Algunos jugadores, como David López o Pablo Torre, demostraron que pueden aportar. Y actuaciones así, aun sin premio, sirven para competir y puntuar en otros escenarios menos implacables. La conclusión, sin embargo, es amarga: un esfuerzo enorme que no evita la sensación de haber peleado para nada.