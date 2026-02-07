Fútbol | Primera División
Opinión | Mientras que el cuerpo aguante
El partido cayó por su propio peso, y poco más hay que añadir.
El plan de Arrasate era el correcto, es decir, cerraditos atrás con cinco cuando el rival tuviera el balón, y en ataque jugar en largo para Muriqi y que éste conectara con la segunda línea, algo que los bermellones interpretaron muy bien, como por ejemplo Virgili en varias acciones, y también Pablo Torre.
Después, la efectividad ya es otra cosa que no depende del plan, sino de lo que salga o no salga en cada momento. Y no salió.
A partir del 1-0, la cosa fue cambiando.
Y al regreso del descanso, el Barça de Flick se puso las pilas para compensar una primera parte incómoda de los azulgrana, y como decíamos al principio, el partido ya fue cayendo por su propio peso.
Los mallorquinistas empezaron a ver desde muy lejos la línea divisoria del terreno de juego y empezaron a defenderse como gato panza arriba.
Primero una genialidad de Lamine Yamal y después otra de Bernal y se acabó la película.
Y en esta película, el Mallorca era el invitado especial, pero no el protagonista.
Como está mandado, viendo el cariz que tomaba todo, Arrasate dio minutos de descanso a Muriqi y a Samu Costa, dos jugadores vitales para próximas citas, pues en esta ya no había nada más que aportar. El cuerpo ya no daba para más.
Y hasta el Barcelona dio descanso a todo su frente de ataque.
