Opinió | Una altra derrota previsible
Conscient de la seva superioritat, el Barça no va haver de fer un gran desplegament per sumar una altra victòria davant el Mallorca. Va ser un partit que entrava dins els paràmetres establerts i en consonància amb la diferència abismal de les dues plantilles. Poques coses es poden retreure a l’equip de Jagoba Arrasate, que va plantar cara durant trenta minuts, i fins i tot en aquest marge de temps, va tenir opcions.
Sentir els comentaristes catalans a la primera part, que deien que el Barça anava a remolc del Mallorca, semblava una ironia. Però és ben cert que els mallorquinistes carburaren fins que Lewandowski va fer el primer gol i gràcies a una sèrie de rebots.
La segona part ja va ser una altra cosa. El Barça hi va posar una marxa més i tot d’una es va veure que seria difícil d’aguantar. Després que Lamine Yamal patís un penal clar i que Casadó, amb l’ajuda de David López, enviàs una pilota al travesser, tornà aparèixer la figura del Barça i des d’uns vint-i-cinc metres aconseguí el segon del seu equip. Lamine enganxa una rematada espectacular que Leo Roman només va veure passar. Aleshores va ser quan l’entrenador mallorquinista va decidir donar descans a dos ex del Barça, Jan Virgili i Pablo Torre, que aportaren poques coses. Com tampoc no ho feren els seus substituts, Sergi Darder i Mateo Joseph.
Llevat d’una bona oportunitat d’Antonio Sánchez que neutralitzà Joan Garcia, no podem rescatar res de la segona part del Mallorca. Els canvis en el Barça, per contra, donaren fruit amb el primer gol que marca Marc Bernal en una acció personal que cap jugador del Mallorca no va saber controlar.
Tres a zero, resultat previsible que només pot servir per oblidar-lo aviat i tornar a rescatar el joc i l’actitud mostrats davant el Sevilla. Més que res perquè la pròxima jornada el Betis visita Son Moix, un altre partit clau per mantenir l’esperança de la permanència.
