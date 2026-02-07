El Mallorca se adentra en territorio vedado

El Mallorca se adentra este sábado en territorio vedado, con la ambición de conseguir lo que nadie ha hecho esta temporada: puntuar en el Camp Nou. El conjunto bermellón se mide al Barcelona (16:15 horas / Movistar) en su feudo, un escenario convertido en fortín donde los azulgranas cuentan todos sus partidos por victoria este curso en el campeonato doméstico. Los números meten miedo: 31 goles a favor y cinco en contra como local.

Impulsados por el triunfo ante el Sevilla del pasado lunes (4-1), los de Arrasate buscan enlazar su segunda victoria consecutiva, una regularidad que todavía se les resiste este curso. El reto, además, no admite medias tintas: enfrente estará el mejor equipo de LaLiga hasta ahora.

El contexto tampoco invita al optimismo, especialmente por el rendimiento que está ofreciendo el Mallorca lejos de Son Moix. Tan solo son cinco puntos de los 33 posibles a domicilio, con una victoria, dos empates y ocho derrotas. Además, el cuadro balear no gana en el Camp Nou desde la temporada 2007/08, en la que remontó un 2-0 con goles de Borja Valero, Webó y Dani Güiza. El último punto que sacó del coliseo azulgrana fue en la 2010/11, con un tanto de cabeza de Emilio Nsue. Pero si algo tiene el fútbol es su capacidad para desafiar los precedentes, y pocos escenarios resultan más elocuentes que el Camp Nou para empezar a romper una racha que pesa demasiado.

Arrasate pierde a Asano y Abdón para la batalla. Recupera a Kumbulla, aunque el albanés tan solo se entrenó este viernes, y también entra Luvumbo en la convocatoria. Raíllo continúa con sus molestias en la clavícula, así que todo apunta a que David López volverá a ser titular. En el centro del campo, el técnico de Berriatua dejó entrever que Pablo Torre será de la partida ante su exequipo. Lo más probable es que Darder y Jan Virgili, que afronta también un partido muy especial para él, acompañen al cántabro en la línea de la mediapunta. El extremo de Vilassar será el encargado de ayudar a Muriqi y tratará de explotar los espacios que deje el Barcelona a su espalda con la línea adelantada.

El conjunto azulgrana llega al choque con las bajas de Pedri, Gavi y Christensen, además de Raphinha. El brasileño sufre una sobrecarga muscular y ya fue baja en Albacete. Tras la derrota ante la Real Sociedad el pasado 18 de enero, en un encuentro en el que merecieron algo más, los catalanes han encadenado cinco victorias y ya tienen en el horizonte la semifinal de Copa del jueves ante el Atlético.

Ganar al Barcelona en el Camp Nou nunca es sencillo, menos aún ante un rival que está intratable en casa. El Mallorca afronta quizá el desafío más exigente del curso, consciente de la dificultad, pero también de que el fútbol rara vez entiende de certezas.