Johan Mojica, tras la derrota del Mallorca en Barcelona: "Tuvimos opciones claras en el primer tiempo, debimos meterlas"

“Sabemos de la dificultad de jugar aquí, tuvimos opciones claras en el primer tiempo, debimos meterlas, pero hay que valorar el compromiso del equipo y hacer autocrítica en qué se puede mejorar”. Así ha analizado Johan Mojica la derrota del Mallorca ante el Barcelona en el Camp Nou (3-0), en la que los bermellones han perdonado en la primera parte.

Gran parte del peligro que han provocado los de Arrasate ha sido a través de las descargas de Muriqi jugando de espaldas para que sus compañeros, sobre todo Jan Virgili, atacaran la espalda de la zaga. Pero no han estado acertados y los azulgranas se han adelantado con muy poco. “Era una de las opciones, atacar de segunda línea, sabíamos que ellos juegan con la línea adelantada. Tuvimos opciones claras y no las concretamos, y llegaron unos goles que podrían haber sido bastante evitables”, ha comentado el colombiano.

El cafetero también ha sacado pecho de cómo ha defendido a Lamine Yamal, que aun así ha marcado un gran gol para poner el 2-0: ”En ningún momento me desbordó, los duelos los gané, pero cuando tira hacia dentro, tiene esas condiciones de tiros de media distancia o ser asistidor, eso es trabajo de equipo”.

Tras la derrota ante los de Flick, el lateral opta por poner el foco ya en el próximo encuentro: “Hay que hacer autocrítica y centrarnos en qué podemos mejorar para el partido ante el Betis”.