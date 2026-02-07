Jagoba Arrasate, tras caer ante el Barcelona: "No hemos aprovechado nuestro momento"

“No es suficiente estar bien, hay que estar acertado también”, afirmó Jagoba Arrasate tras el encuentro contra el Barcelona. El técnico del Mallorca mostró una mezcla de emociones provocada por una primera parte en la que pudo reconocer el carácter de los suyos y una segunda en la que los locales elevaron su nivel y fueron superiores: “Hemos hecho un buen primer tiempo, pero no hemos aprovechado nuestro momento. En el segundo tiempo han sido superiores, nos ha faltado energía”.

Jagoba Arrasate fue claro: “Contentos no podemos estar: hemos perdido 3-0 y nos urgen los puntos”. Sin embargo, no todo fue negativo para él: “Últimamente veo algo que me está gustando del equipo: la idea de ir, la intención. Si seguimos esta línea nos irá mejor en esta segunda vuelta”. El técnico bermellón vio contra el Barcelona esta intención especialmente en la defensa, uno de los aspectos pendientes para mejorar del equipo: “Necesitamos solidez defensiva y en la segunda vuelta es lo que hay que mejorar, pero el partido de hoy no lo metería en el saco de los demás”.

Asimismo, el Mallorca necesita sumar en sus visitas fuera de la isla: “Cuando hablamos de mejorar, tenemos que mejorar los números de fuera de casa porque no han sido buenos. Si seguimos en esta línea, llegarán”. “Quiero pensar que el equipo está mejor y así lo va a demostrar esta segunda vuelta”, rezó el técnico de Berriatua. “La clasificación aprieta y tenemos que hacer una buena semana y competir con nuestra gente en casa el domingo”, añadió con la esperanza de repetir una noche de fútbol como la del pasado lunes contra el Sevilla.

Una de las bazas de las que dispone el Mallorca para mejorar su rendimiento en lo que resta de temporada son los nuevos fichajes como Zito Luvumbo, a quien no se ha podido ver todavía sobre el verde: “Lleva muy pocos entrenamientos. Irá a más e irá entrando. Es un jugador que nos tiene que ayudar”, señaló Arrasate.

Jagoba Arrasate explicó que los cambios de Muriqi y Jan Virgili se debieron a la acumulación de minutos y, en el caso del catalán, a unas molestias en el isquio: “Me ha comentado durante el descanso que tenía problemas en el isquio y ha sido más por precaución”. El entrenador de Ciutat declaró sobre el propio Jan Virgili: “Ha demostrado lo que es, un jugador de calle que tiene desparpajo. Ha amenazado, hemos tenido las mejores ocasiones con su participación y eso es lo que le pedimos”. “Tiene margen de mejora y entre todos le tenemos que ayudar, pero no cabe duda que para nosotros es un jugador importantísimo”, concluyó.