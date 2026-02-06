Opinión | Jagoba no nos quiere engañar

Jagoba Arrasate no quiere engañar al aficionado mallorquinista. El técnico, en un acto de sinceridad, ha declarado en la rueda de prensa de este viernes que el mercado es “mejorable”. Es una valoración en la que muchos estarán de acuerdo. Pero lo que más me ha llamado la atención es que el de Berriatua ha reconocido que “se han valorado más posiciones” además de la del extremo. Unas palabras que contradicen a Ortells, que en su comparecencia del miércoles afirmó que tan solo querían reforzar esa en concreto.

No se trata de valorar el trabajo hecho por el director deportivo durante el mercado de invierno. Tendrá sus aciertos y sus fallos, como bien manifestó él mismo. Tampoco de cuestionar la tardanza en la llegada de los refuerzos ni el nivel de Kalumba o Luvumbo. De hecho, considero que sería un error hacerlo porque no les he visto jugar en mi vida. Los mismos que critican la incorporación del jugador del Cagliari son muchos de los que criticaron la llegada de Muriqi en 2022. El kosovar va camino de convertirse en el máximo goleador del Mallorca en Primera. Y el que le trajo fue Ortells. Al César lo que es del César.

No sabemos si Luvumbo marcará el gol de la permanencia. O si se saldrá y el conjunto bermellón querrá ir con todo a por él para quedárselo en propiedad. Pero lo que sí se puede decir con certeza es que el mensaje que ha mandado Arrasate este viernes dista de lo que dijo Ortells hace dos días. No puede ser que salgas a decir que tan solo querías reforzar una posición en concreto y que tu entrenador diga lo contrario 48 horas después.

El castellonense también negó que quisieran firmar un central. Viendo el nivel de David López, puede pensarse que no hace falta. Pero al referirse al joven zaguero esta mañana, Arrasate ha declarado que han “ganado uno más para la causa”. ¿Quiere decir eso que sí se quería contratar un central y que el ‘fichaje’ es David López? Con sus buenas actuaciones ante Atlético y Sevilla, es evidente que el canterano le ha hecho un gran favor a Ortells.

La papeleta que tenía el director deportivo el miércoles no era fácil. Y no se defendió mal. El dinero que hay en la caja es el que es y no se pueden hacer milagros. Pero la sensación es que se quiso hacer más que lo que se ha hecho y que, ya sea por x o por y, no se ha podido. Y con esto no me refiero a si hay más presupuesto para fichar o menos, sino a que se han intentado unas incorporaciones que no se han concretado. No terminé de creerme las palabras de Ortells. No me disgustaron del todo, pero algo se quería tapar. Y Arrasate lo ha confirmado.