Opinión | Alguien hace algo mal en el caso Asano

Lo de Takuma Asano es bastante preocupante. No es normal que el japonés se haya perdido tantos partidos desde que llegó al Mallorca, ni que sea esta campaña el decimosexto en minutos (ha intervenido en 18 partidos; los mismos que Raíllo o Maffeo, pero con una tercera parte del tiempo jugado). Algo nos estamos perdiendo o, como dijo el técnico del Barça Hansi Flick en el tema de la lesión de Raphinha, alguien está haciendo algo mal.

Me extrañaría que la preparación física no estuviese bien estructurada en un club tan profesional como el bermellón, o que los recuperadores no acierten en sus métodos con el nipón, que deja la sensación de romperse en cuanto juega una hora o fuerza cuatro carreras. Otra posibilidad podría ser, quizás, que el futbolista no se cuide como toca, en cuanto a descanso o alimentación.

Sea lo que sea, lo cierto es que su aportación en esta Liga y media con el Mallorca está siendo intrascendente.