Fútbol | Primera División
El Mallorca visita al líder: horario y TV del Barça–Mallorca
El equipo de Arrasate visita el Camp Nou tras el 4-1 al Sevilla que les sacó del descenso
Nunca es buen momento para visitar al líder de la Liga, aunque el Mallorca aspira a sacar algo positivo tras su goleada al Sevilla del pasado lunes, que le permitió salir de los puestos de descenso.
El Barça se enfrenta a los bermellones con la tranquilidad de ser el más fuerte del campeonato. Líder de Primera División, en semifinales de la Copa del Rey y clasificado entre los ocho mejores de la Champions League, a los azulgrana les llega el partido en uno de sus mejores momentos. Además, está recuperando efectivos para el tramo decisivo de la Liga.
El Mallorca aterrizará en el Camp Nou con la ilusión de arañar algún punto. En una temporada más que irregular, en la que el equipo de Jagoba Arrasate ha sido incapaz de sumar dos triunfos seguidos y solo ha encadenado resultados positivos dos veces (una racha de victoria-empate y otra de empate-empate-victoria-empate), la visita al feudo culé toca en un momento de tranquilidad relativa, superado el mercado de fichajes de invierno (solo han llegado Kalumba y Luvumbo) y tras una goleada al Sevilla (4-1) que sacó al equipo del descenso.
La estadística, en contra
Aun así, será más que complicado volver sin derrota del Camp Nou. Las estadísticas no acompañan: el Mallorca ha perdido en 18 ocasiones, empatando 7 veces y ganado en 3 partidos; ha recibido 68 goles y ha marcado 31.
El Barça, además, llega a este duelo sin haber cedido todavía ni un solo en esta Liga en casa (10 triunfos como local, sin empates ni derrotas), mientras que el Mallorca ha jugado como visitante en 11 partidos y ha logrado 2 victorias y un empate. En la primera vuelta, een la jornada 1, el Barça ganó por 0-3 en un partido con polémica.
El partido está programado para este sábado, a partir de las 16:15 horas, y el encuentro, correspondiente a la jornada 23 de la Liga EA Sports, se podrá seguir por televisión a través de Movistar+.
