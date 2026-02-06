Jagoba Arrasate: "El mercado es mejorable"

El Mallorca se mide este sábado al Barcelona, el líder de la Liga, en un partido que Jagoba Arrasate califica como “un reto mayúsculo”. “Es conseguir lo que nadie ha conseguido”, ha declarado el técnico en la previa del duelo ante el conjunto azulgrana, que ha ganado todos sus encuentros como local de la temporada.

Con la ventana invernal de fichajes ya concluida, el de Berriatua cree que el mercado es “mejorable”, aunque también es autocrítico con su figura: “También es mejorable la primera vuelta y yo soy el responsable, yo me quedaría con el paso adelante del lunes ante el Sevilla”.

Pablo Ortells aseguró que tan solo querían reforzar una posición, aunque Jagoba ha afirmado esta mañana que “se han valorado más”: “Nos hemos centrado en esa (el extremo), a veces se hace lo que se puede también. Yo he estado obsesionado con no perder ningún jugador de los importantes”.

El último fichaje ha sido el de Zito Luvumbo, al que el entrenador sí considera como “un jugador que tiene que dar rendimiento inmediato”, a diferencia de Kalumba, al que tildó como un futbolista “de futuro”. No obstante, el vizcaíno opta por poner la atención en lo que sucede en el césped: “Las notas hay que ponerlas en mayo. Estamos tan centrados en el día a día que no podemos pararnos a pensar en los mercados”.

“El grupo es lo más importante y va a ser determinante para lograr el objetivo o no conseguirlo, Hay tres jugadores nuevos y mi labor es sacarles el máximo rendimiento”, ha añadido el vizcaíno, en consonancia con las palabras de Pablo Ortells este miércoles.

Más allá de las valoraciones sobre el mercado, Jagoba quiere que la victoria ante el Sevilla del pasado lunes no sea “algo puntual”. “Si es habitual nos irá mucho mejor”, ha expresado. En esta temporada, el Mallorca no ha sido capaz de encadenar dos victorias, una tarea que será más que complicada este sábado en el Camp Nou: “Juegas contra el mejor de La Liga hasta el momento, un equipo vertical que te hace gol con facilidad y que hace la presión muy bien. Necesitamos orden, compromiso y también valentía en ataque. El tema de amenazar es vital”.

“Necesitas secuencias de pases y si evitas la presión sí que se dan situaciones de mano a mano, es muy fácil decirlo y difícil hacerlo”, ha manifestado sobre la manera en la que se puede hacer daño al conjunto de Hansi Flick.

Para el duelo ante los azulgranas, Kumbulla vuelve a la convocatoria, y Asano y Abdón se caen. El japonés tiene “una pequeña lesión en los isquiotibiales”, mientras que el de Artà es baja “por un tema personal”. En cuanto al albanés, solo se ha entrenado este viernes y el técnico ha avisado de que “va un poco justo”. Y sobre Raíllo, que continúa con sus molestias en el hombro, el preparador vasco ha explicado que “se trata de decidir cuándo meterlo”.

Será un partido especial para Jan Virgili y Pablo Torre, que se miden a su exequipo. “Es la primera vez que va a jugar en el Camp Nou, pero lo veo tranquilo y todo ese desparpajo que tiene lo saca en el campo. Ojalá esté como el otro día”, ha declarado sobre el extremo.

En lo que respecta a Pablo Torre, que marcó ante el Sevilla su primer gol como bermellón y recibió las felicitaciones de sus compañeros, el de Berriatua ha dejado entrever que puede ser de la partida. “Todo ese cariño que te dan los compañeros te da confianza. También valoramos que pueda ser una opción desde el inicio”. El cántabro no es titular en Liga desde noviembre, en el partido ante el Villarreal.

Por último, Arrasate también ha dejado una pista sobre el sistema que utilizará, que puede ser un 4-4-2 con Muriqi y Mateo Joseph en la doble punta: “Si vas a estar lejos de portería, lo normal es que a Muri lo rodees con gente que pueda ir al espacio. Es una opción para este tipo de partidos”.